Si apre un nuovo spiraglio in ottica bonus terme 2022 su Invitalia. Da un lato, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, c’è ancora la speranza che il prossimo anno il governo possa optare per un rifinanziamento della misura che ha riscosso grandissimo successo lo scorso 8 novembre. Il budget stanziato per le strutture che hanno deciso di aderire al progetto, infatti, è andato esaurito nel giro di quattro ore. Indubbiamente, una delle agevolazioni che ha ottenuto risposte più interessanti nei mesi di pandemia.

Quando potremo chiedere di nuovo il bonus terme a gennaio 2022 su Invitalia

Allo stato attuale, dunque, si brancola nel buio. Un paio di certezze per tutti coloro che vogliono riprovarci con il bonus terme a gennaio 2022 su Invitalia, però, le abbiamo. Da un lato, in riferimento a quanto detto in precedenza, di sicuro il governo quantomeno valuterà un ulteriore intervento. Dall’altro, c’è una data che dobbiamo cerchiare in rosso sul calendario, nel caso in cui non siate riusciti ad ottenere il credito concepito con l’iniziativa lanciata ufficialmente circa dieci giorni fa.

Il regolamento del bonus terme 2021, infatti, prevede che dovrà essere utilizzato entro 60 giorni dal momento in cui è stata presentata la domanda. Cosa vuol dire questo? Essendo stato “bruciato” in quattro ore, tutti hanno fatto richiesta proprio l’8 novembre. Alla luce di quanto vi sto sto riportando questo giovedì, è automatico pensare che il prossimo 8 gennaio ci possano essere nuovi fondi a disposizione. Tra coloro che hanno rinunciato e quelli che non l’hanno sfruttato, infatti, ci saranno sicuramente nuovi spiragli per chi è rimasto fuori al momento.

Staremo a vedere come andranno le cose nel corso delle prossime settimane, con un eventuale rilancio del bonus terme 2022 su Invitalia che potrebbe fare la differenza per il pubblico italiano. Quali aspettative avete in merito?