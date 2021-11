I Greta Van Fleet in Italia nel 2022 con due date. La band dei fratelli Kiszka ha appena annunciato che toccherà il Paese per due eventi attesissimi nella prossima estate.

I Greta Van Fleet agli I-Days di Milano e Firenze Rocks

La prima tappa dei Greta Van Fleet in Italia nel 2022 sarà a Milano, presso l’Ippodromo Milano Trenno in occasione degli I-Days, il 9 giugno. I biglietti in prevendita saranno disponibili a partire dalle 10 di mercoledì 24 novembre per i clienti Banca Intesa, mentre per tutti gli altri utenti le prevendite partiranno dalle ore 11 di venerdì 26 novembre.

I biglietti saranno disponibili nelle seguenti soluzioni:

Posto Unico € 40,00 + dpv

Pit Gold € 50,00 + dpv

Vip Pack 1 – Early Entry € 157,50 + dpv

Vip Pack 2 – Super Pit € 312,50 + dpv

I Greta Van Fleet sbarcheranno a Firenze Rocks il 19 giugno 2022 e saliranno sul palco prima dell’esibizione dei Metallica. I biglietti per la band dei fratelli Kiszka non sono ancora disponibili.

Il rock dei Greta Van Fleet

I Greta Van Fleet si possono collocare nella stessa corrente revival rock dei The Struts di Luke Spiller. Mentre questi ultimi attingono l’essenza dal glam rock degli ultimi 50 anni, i Greta Van Fleet si muovono tra psichedelia e hard rock. Per questo motivo, e soprattutto per via della voce di Joshua Kiszka, la band è stata spesso accusata di essere una copia contemporanea dei Led Zeppelin. Un’etichetta, questa, che la band ha fatto fatica a scrollarsi di dosso.

Dopo il primo album Anthem Of The Peaceful Army (2018), nel 2021 è arrivato The Battle At Garden’s Gate. Con il secondo disco la band si è impegnata a scrollarsi di dosso ogni accusa di plagio ed emulazione, proponendo un rock più sperimentale e intenso, con suoni e melodie più ricercate rispetto all’Anthem, in cui i Greta Van Fleet si sono concentrati principalmente sui riff.

Con l’arrivo dei Greta Van Fleet in Italia il 2022 si conferma ancora una volta come l’anno della grande ripartenza dei concerti dopo la pandemia.