Conrad continua ad essere protagonista in questo giro di boa di The Resident 3. Il medical drama torna in onda la prossima settimana con due nuovi episodi in cui sentiremo ancora parlare di lui in corsia al Chastain quando per via di alcuni misteriosi sintomi di un paziente, torna in ospedale ma non con il risultato che tutti si aspettano. In realtà Conrad non viene trattato con gli onori che spettano ad un ex e questo metterà ancora più in crisi la sua presenza.

Ad andare in onda il 26 novembre su Rai2 saranno gli episodi 12 e 13 di The Resident 3 in cui anche Nic e Mina si trovano in una situazione di emergenza con una paziente della loro clinica no-profit mentre Conrad continuerà ad occuparsi di pazienti in difficoltà anche senza il camice addosso. Come andrà a finire questa sua continua intromissione?

Prima di scoprirlo, l’appuntamento con The Resident 3 si ripeterà anche questa sera con due nuovi episodi in onda su Rai2 in tandem con The Good Doctor 4. Conrad e i suoi andranno in scena a partire dalle 22.00 circa con gli episodi dal titolo Una verità scomoda e In caduta libera in cui per Devon arriva l’ultimo giorno da tirocinante. Insieme a Conrad, il giovane medico si trova di fronte a un vero e proprio dilemma morale perché si tratta di un trapianto di rene e il suo tentato suicidio non lo aiuterà.

Conrad è a rischio e potrebbe perdere il suo posto di lavoro 😳 Come finirà ❓🤫



➡ Lo scopriremo questa sera dalle 22.10 nei nuovi episodi di #TheResident su #Rai2 e in diretta streaming su #RaiPlay 📲📺 pic.twitter.com/ZNM72Twfh8 — Rai2 (@RaiDue) November 19, 2021

Devon e Conrad, questa volta concordi, decidono di mentire e omettere il tentato suicidio ma la verità verrà a galla e questa volta sarà il chirurgo incaricato del trapianto che denuncia proprio il bel dottore al consiglio di amministrazione del Chastain. Proprio quando Conrad stava per ottenere una promozione e chiedere a Nic di sposarlo tutto cambia e lui finisce alla porta, cosa farà Devon?