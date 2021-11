Conrad fuori dal Chastain? Le anticipazioni di The Resident 3 continuano a mettere sconforto tra i fan della serie che adesso sanno bene che anche Conrad è a rischio e la prossima settimana, negli episodi del 19 novembre, potrebbe addirittura perdere il suo posto di lavoro. Ma sarà davvero così che andrà a finire? Dopo essere stato licenziato dal Chastain, Conrad non riesce a decidere cosa fare. Intanto la prima decisione di Cain come primario di chirurgia provoca un incidente e le cose si complicano.

Nel secondo episodio in onda il 19 novembre, dal titolo Il piano perfetto, Nic e Mina si trovano in una situazione di emergenza con una paziente della loro clinica no-profit. Intanto Conrad riceve la telefonata di un suo paziente in difficoltà, fino a dove si spingerà questa volta?

The Resident 3 torna in onda oggi, 12 novembre, con due nuovi episodi in cui continueremo a seguire le avventure di Conrad, Nic e i suoi. Ad andare in onda saranno gli episodi dal titolo Assetato di sangue e Una Verità scomoda in cui per il dottore interpretato da Matt Czuchry sembrano esserci guai all’orizzonte quando si trova inevitabilmente ad affrontare le conseguenze per aver torturato un paziente.

A quel punto le sue azioni finiscono sul tavolo della Red Rock il cui vicepresidente minaccia Bell spingendolo ad allontanarlo dall’ospedale ma in suo soccorso arriva Devon. Nel frattempo, proprio per quest’ultimo arriva l’ultimo giorno da tirocinante ma ad attenderlo c’è un dilemma morale che riguarda un paziente in lista per un trapianto di rene che ha tentato il suicidio. Le regole dell’ospedale a riguardo sono molto strette, in casi di tendenze suicide, cosa farà il dottore?

La risposta arriverà solo negli episodi di questa sera che negli Usa hanno segnato il giro di boa di questa stagione.