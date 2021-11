The Good Doctor 4 torna in onda la prossima settimana, il 26 novembre, con un singolo episodio in cui capiremo in che modo le vite di Shaun e Lea andranno avanti adesso che il loro bambino non c’è più. L’idea di diventare padre stava cambiando la vita e le abitudini del dottore interpretato da Freddie Highmore ma alla fine le cose non sono andare come previsto, cosa vedremo nel prossimo episodio ad un passo dal finale di stagione?

Chi ha seguito già la programmazione americana sa bene che una missione attende Shaun e i suoi nel doppio finale in onda a dicembre su Rai2 ma fino a quel momento quello che andrà in scena è il momento del lutto per la coppia.

L’appuntamento il prossimo 26 novembre è con Perdonare o dimenticare, l’episodio numero 18 della quarta stagione in cui Shaun e Lea vanno in campeggio per distrarsi dal dolore per il loro aborto spontaneo mentre Par e Morgan rimangono in ospedale solo per l’ennesima discussione.

The Good Doctor 4 torna in onda anche questa sera su Rai2 con Lea e Shaun in difficoltà ad affrontare il dolore dopo la perdita della loro bambina. Mentre lui si rifugia nel lavoro, Lea cerca di evitare ogni possibile interazione sociale chiudendosi in un ostinato silenzio, tanto da arrivare a non dire a sua madre dell’aborto.

Ognuno reagisce al dolore in modo diverso. Questa sera Shaun proverà a cercare rifugio nel lavoro.



Alla fine, anche grazie ai consigli del dottor Glassman, i due accetteranno la sofferenza e vivranno insieme il loro lutto. Nel frattempo, Claire, Lim e Morgan si occupano della Senatrice Marian Clark, per Claire un vero modello da seguire. La donna ha un aneurisma cerebrale e sembra preoccuparsi più della propria immagine che della propria situazione, come andrà a finire per lei? Il resto lo scopriremo nelle prossime settimane con gli ultimi, impedibili, episodi.