Il 19 novembre è già dietro l’angolo e con esso anche il nuovo episodio di The Good Doctor 4 che metterà alle strette Shaun, Lea e il loro rapporto. Le cose per loro non si mettono bene e chi seguirà il nuovo episodio in onda oggi capirà presto il perché? Il nostro dottore e la sua compagna hanno scoperto che presto avranno un bambino e questa quarta stagione è stata incentrata su questo, almeno per quel che riguarda lo sviluppo del personaggio protagonista dell’atipico medical drama, ma come andrà a finire questa storia?

ATTENZIONE SPOILER!

La risposta è: non bene. Le anticipazioni del prossimo episodio di The Good Doctor 4 in onda il 19 novembre dal titolo Affrontare il dolore, rivelano che Shaun e Lea scopriranno che il loro bambino è morto. La giovane ha abortito e adesso lei e Shaun dovranno affrontare insieme questa perdita. Per il dottore sarà complicato farlo e dalla sua reazione dipenderà anche il suo futuro con l’amata Lea, i due si sapranno prendere per mano in questo difficile momento o si allontaneranno rovinosamente?

Intanto, in corsia, si presenteranno nuovi casi e un errore potrebbe mettere con le spalle al muro il dottor Paul, mentore di Andrews. Toccherà a Shaun aiutarlo ed evitare il peggio quando un paziente sarà portato in sala operatoria per un delicato intervento.

Prima di questo complicato episodio, The Good Doctor 4 tornerà in onda oggi, 12 novembre, con un altro episodio dal titolo Dr Ted in cui dopo il malore di Lea, Shaun decide di sottoporla ad alcuni esami più approfonditi e alla futura mamma viene diagnosticata la vasa previa. Claire e Lim rassicurano Lea, ma Shaun è inquieto, sa bene che qualcosa non torna e lui di sicuro ha il fiuto per queste cose, cosa succederà a quel punto?