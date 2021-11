Hirving Lozano, attaccante del Napoli e della Nazionale messicana, fa dietrofront e mette e tacere le tantissime critiche e insulti ricevuti nella giornata di eri, mercoledì 17 novembre, dai tifosi partenopei dopo aver concesso un’intervista in ritiro con il suo Messico dichiarando: “Credo di far parte di in un club molto competitivo con compagni molto competitivi, ed in questo è cresciuto molto. Vorrei andare in un club più grande”. Così il numero 11 azzurro ha voluto subito fare chiarezza circa le sue parole, scrivendo un lungo post sul suo profilo ufficiale Instagram.

El Chucky, dopo aver ricevuto critiche da tanti tifosi del Napoli, ha voluto fare chiarezza sulle dichiarazioni rilasciate alla TV messicana Azteca Deportes. L’attaccante azzurro ha così spiegato che a volte le sue parole possono essere prese dal contesto reale e qualcuno con un desiderio diverso da quello di dare la giusta interpretazione, a torto o a ragione, le distroce. Non è stata sua intenzione chiarire o ritrattare qualcosa che non ha detto. Gli interessa di più che i fatti parlino da soli (a tal proposito, vi invitiamo a leggere anche il punto di vista del nostro Peppe Iannicelli).

Lozano ha poi voluto aggiungere e concludere dicendo che lui vive a Napoli, i suoi figli crescono, imparano e fanno amicizia a Napoli, gli amici di sua moglie sono napoletani, i suoi vicini e amici sono napoletani, i momenti più belli della sua vita recente li ha trascorsi a Napoli. Lo deve ai tifosi del Napoli e trova nella loro fedeltà motivo sufficiente per lasciare anima, vita e cuore in campo ogni volta che indossa la maglia azzurra. Oggi gioca per il Napoli e mentre lo fa, sperando di farlo per molto tempo, darà tutta l’anima per difendere la città dove vive ed è felice. Questo è stato il suo messaggio di “scuse”.