Lozano l’ha combinata davvero grossa. L’intervista rilasciata da Lozano in una pausa delle Qualificazioni Mondiali con la nazionale messicana non lascia spazio a dubbio alcuno. Lozano crede di esser cresciuto di livello e vuole andare a giocare in un club “mas grande”. Non bisogna pertanto esser particolarmente esperti di dialettica e di comunicazione per dedurne che Lozano consideri il Napoli un club certamente importante ma non importantissimo.

Sono parole sbagliate ed inopportune quelle di Lozano che, giova ricordarlo, è attualmente la riserva di Politano nel Napoli di Luciano Spalletti. Parole sbagliate quelle di Lozano perché il Napoli è oggi in testa alla classifica in Italia e nel ranking europeo primeggia pur non disputando la Champions League. Trovare club più importanti del Napoli non è certo semplice ; molto probabilmente per la conta bastano le dita di una mano: Barcellona, Madrid, Bayern, PSS, Liverpool….. Credete che questi club possano esser in qualche modo interessati alle prestazioni del “panchinaro” di Politano?

Inopportune poi le parole di Politano per il momento storico nel quale sono state pronunciate. Il Napoli è alla vigilia di un match decisivo per la corsa tricolore. Scoprire la sottostima di Lozano nei riguardi della squadra non è certamente piacevole per la società e la squadra. Lozano è uno degli atleti più costosi e più pagati dell’era De Laurentiis. Di certo Lozano da De Laurentiis e dagli allenatori che si sono avvicendati (Ancelotti, Gattuso, Spalletti) Lozano è stato sommamente considerato.

Le parole di Lozano hanno lasciato il segno. Non possono cadere nel silenzio. Il club tace , così come Spalletti e compagni. Ma di certo non mancheranno le ripercussioni nello spogliatoio e forse nella stanza dei bottoni quando si tratterà di verificare il potenziale rinnovo dell’intesa. Scopriremo allora quanto lunga sia la fila di coloro che aspirano alle prestazione di Lozano. Non credo ci vorranno gli idranti per disperdere la folla.