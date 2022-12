È tutto fatto per lo scambio Bereszynski-Zanoli tra la Sampdoria ed il Napoli. Come si può leggere nell’edizione di oggi, lunedì19 dicembre, del ‘Corriere dello Sport’, le due operazioni di mercato sono ormai concluse. Lo scambio è stato determinato in ogni minimo dettaglio, mancano solamente le firme sui contratti e l’ufficialità. Tuttavia, malgrado lo scambio sia stato definito in tutti i suoi aspetti, occorrerà aspettare il prossimo mese di gennaio 2023 per l’annuncio, quando ci sarà la riapertura della sessione invernale di calciomercato.

Con il termine dei Mondiali del Qatar 2022, vinto dall’Argentina di capitan Messi ai rigori contro la Francia, adesso i tifosi non vedono l’ora che il campionato di Serie A riprenda. L’appuntamento, infatti, è per il prossimo 4 gennaio, quando il Napoli guidato da mister Luciano Spalletti affronterà a San Siro l’Inter di Simone Inzaghi. La società partenopea e il ds Cristiano Giuntoli non vogliono certo farsi trovare impreparati e hanno così già messo a segno il primo colpo, ovvero lo scambio che farà arrivare Bartosz Bereszynski ai piedi del Vesuvio e che spedirà Alessandro Zanoli ai blucerchiati. Se per quanto riguarda il giovane calciatore azzurro si tratta di un’operazione di prestito secco di sei mesi, per il polacco sarà inserita una cifra per un possibile riscatto da parte del club di De Laurentiis.

Inoltre, nella trattativa Bereszynski-Zanoli rientrerebbe anche il portiere Nikita Contini, che sarebbe pronto a far ritorno a Napoli dopo aver giocato in prestito con la Samp solo per pochi mesi. Il giovane portiere farà il terzo alle spalle di Alex Meret e Salvatore Sirigu. Insomma, in teoria l’affare è fatto, ma bisognerà aspettare il nuovo anno per le firme e l’ufficialità dello scambio. Per il Napoli si tratta del primo, e probabilmente unico, colpo della sessione invernale di mercato.

