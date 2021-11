Hirving Lozano, attaccante del Napoli e della Nazionale messicana, si è concesso in esclusiva ad una lunga ed interessante intervista rilasciata ai microfoni di Tv Azteca Deportes e tenuta da David Metrano. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, eppure, durante la chiacchierata, El Chucky ha parlato anche di un possibile addio alla terra partenopea e di quali fossero le sue ambizioni. Il numero 11 azzurro ha iniziato l’intervista parlando prima del suo terribile infortunio all’occhio e della forte paura che ha provato.

Lozano ha spiegato che l’epilogo dell’infortunio subito in Nazionale è stato un vero e proprio miracolo, in quanto, secondo i dottori, poteva restare paralizzato. Sempre i medici gli avevano detto che per come era avvenuto il colpo, il messicano avrebbe anche potuto perdere l’occhio, ed anche la vita. Insomma, è stato salvato per miracolo e non si sa nemmeno come sia potuto succedere, è stato qualcosa di estremamente incredibile. Molte cose, molti pensieri gli sono passati per la testa, ha pensato subito ai suoi figli, di non poter nemmeno muoversi per giocare con loro, di non lavorare più e quindi di non poter guadagnare. Si è trattato di un momento molto difficile per lui e per l’intera famiglia.

Una volta parlato del suo terribile infortunio all’occhio sinistro, la freccia messicana del Napoli ha fatto il punto di presente e futuro, ipotizzando anche l’addio alla maglia azzurra. Stando a quanto riportato dalla testata ‘calcionapoli24.it’, Lozano sa di giocare in un club molto competitivo, con compagni di squadra molto forti, con loro ha avuto l’opportunità di crescere tanto, ma la verità è che gli piacerebbe andare in un club più grande. Si considera un calciatore competitivo, con obiettivi chiari, si sente ad un buon livello e gli piacerebbe fare questo passo in avanti. Vuole, però, procedere poco alla volta, migliorare quel che può e provare a crescere sul piano personale. Insomma, spera che tutto ciò possa un giorno realizzarsi.