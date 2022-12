Con il nuovo contratto, che sarà stipulato ad inizio 2023, Kvicha Kvaratskhelia sarà protetto dal possibile assalto delle big europee. L’attaccante georgiano, che si è rivelato essere certamente uno dei migliori in questa prima parte di stagione del campionato di Serie A, sarà blindato dal Napoli. Sin dal suo arrivo nella scorsa sessione estiva di calciomercato, il talento ex Rubin Kazan fino ad oggi ha collezionato 8 gol e servito 5 assist in 17 presenze tra campionato e Champions League, mettendo in mostra tutte le sue eccellenti qualità. La sua crescita fin qui è apparsa inarrestabile e tenderà a migliorare ancora: questo ha fatto sì che il numero 77 attirasse su di sé l’attenzione di tutti i top club d’Europa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano la ‘Gazzetta dello Sport’ circa il rinnovo di Kvaratskhelia, per il prossimo anno ci sarà un nuovo contratto per l’attaccante georgiano. Il club azzurro, per poter blindare il suo talento, è disposto ad aumentargli l’ingaggio offrendogli il doppio dello stipendio rispetto a quello percepito attualmente, ossia 1,2 milioni, e con una nuova scadenza fissata per il 2028. Tra non molto ci sarà anche un vertice insieme all’entourage del giocatore per chiudere l’accordo e firmare il contratto.

I rapporti tra l’agente del numero 77, Mamuka Jugheli, ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sono davvero ottimi: entrambi chiacchierano spesso e si confrontano di continuo. Le parti si sono riproposte di trattare del contratto a gennaio o probabilmente anche più in là. L’obiettivo sarebbe quello di prolungare il contratto fino al 2028 con un adeguamento dell’ingaggio che possa risultare più consono al reale rendimento di Kvaratskhelia. Si tratterebbe di un riconoscimento verso il calciatore, ma anche una giocata di anticipo del Napoli, che, così facendo, andrà a blindare il suo gioiellino, evitando gli agguati delle sirene estere di big inglesi e spagnole.

