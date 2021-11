Si rincorrono voci estremamente interessanti oggi 17 novembre, per quanto riguarda la questione della disponibilità PS5 tramite Gamestop. Uno degli store più attivi sotto questo punto di vista nell’ultimo anno, infatti, pare possa assicurare a tutti un restock nelle prossime ore, fermo restando che le unità in vendita saranno limitate e che come sempre andranno a ruba nel giro di pochi minuti. Diventa fondamentale raccogliere le informazioni trapelate fino a questo momento per farsi trovare pronti.

Cosa sappiamo sulla disponibilità PS5 con Gamestop oggi 17 novembre

Una situazione che, a conti fatti, ricorda molto quella che vi abbiamo descritto ad inizio mese, con un altro appuntamento simile fissato dallo store in questione. In cosa consiste la nuova iniziativa di Gamestop? Secondo quanto appreso in queste ore, è probabile che l’opportunità del giorno si concentri sul prodotto Digital Edition, dando vita ad una campagna flash che i potenziali acquirenti della console Sony non si possono perdere. Come sempre avviene in questi casi, ad avere la meglio saranno gli utenti più rapidi.

Come funziona l’evento del pomeriggio che potrebbe garantire una nuova disponibilità PS5? Secondo alcune indiscrezioni raccolte questa mattina, l’appuntamento che va assolutamente annotato sull’agenda è quello di oggi mercoledì 17 novembre 2021. Tutto è legato ad una diretta Gamestop che scatterà ufficialmente a partire dalle ore 16. Dunque, occorre collegarsi alla trasmissione in live streaming che andrà in onda su Twitch,in particolare sul canale GameStop TV.

Ecco perché ci sono delle analogia con quanto avvenuto ad inizio mese. Solitamente, sappiamo tutto in anticipo, ma solo nel corso della diretta ci verrà comunicato l’istante esatto in cui avremo la disponibilità PS5 al prezzo di listino nello store Gamestop. Un motivo in più per seguire la trasmissione, sperando che tutti riescano ad ottenere la console dopo tanti tentativi andati a vuoto.