Una giornata importante sul fronte della disponibilità PS5, soprattutto per coloro che monitorano costantemente uno store come Gamestop. Dopo le notizie generiche che abbiamo condiviso coi nostri lettori nella giornata di ieri, infatti, questo mercoledì qualcosa si sta muovendo per il pubblico. Prendete carta e penna, dunque, in attesa della svolta che potrebbe mettere la parola fine all’attesa per tanti utenti che in Italia cercano da secoli l’occasione giusta per procedere con l’ordine.

Cosa sappiamo sulla disponibilità PS5 su Gamestop il 3 novembre

Quali sono le informazioni disponibili fino a questo momento a proposito della disponibilità PS5 su Gamestop il 3 novembre? Tramite alcuni interventi social da parte dello store, sappiamo che alle 16 di oggi ci sarà una diretta su Twitch, all’interno del canale Gamestop TV. Non sappiamo ancora quanto durerà l’evento, ma secondo le ultime informazioni raccolte possiamo dire che nel corso dell’appuntamento verrà annunciato il momento esatto in cui diventerà operativo il restock.

Dunque, occorre qualche precisazione rispetto alle notizie che hanno preso piede sul web nelle ultime ore. Da un lato, è vero che ci sarà nuova disponibilità PS5 in giornata grazie a Gamestop. Allo stesso tempo, però, non è detto che l’orario giusto sia alle 16. Per evitare continui F5 in home page, vi consiglio di seguire la diretta su Twitch di cui vi parlavo poco fa, in quanto durante l’evento verranno dati maggiori dettagli in merito. In questo modo, scoprirete in tempo reale quando sarà disponibile la console.

Ultima nota a margine in merito alla disponibilità PS5 in giornata grazie a Gamestop, riguarda la versione del prodotto che verrà messa in vendita, in quanto la campagna di cui tanto si parla oggi 3 novembre investe la Digital Edition. Fateci sapere, nel caso in cui doveste riuscire a completare l’ordine.