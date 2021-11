Annunciata la reunion del cast di Harry Potter per HBO Max. Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson si uniranno insieme agli altri attori storici della saga cinematografica e al regista Chris Columbus (che ha diretto il primo film) per una speciale retrospettiva volta a celebrare l’anniversario del primo capitolo del franchise, Harry Potter e La pietra filosofale, che ha debuttato il 16 novembre di 20 anni fa.

Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts sarà presentato su HBO Max il 1° gennaio 2022. Lo speciale, come la reunion di Friends dello scorso maggio, racconterà l’esperienza dietro una delle saghe di successo, adattamenti cinematografici dei romanzi di JK Rowling. “Un’incantevole storia di creazione attraverso interviste approfondite e conversazioni del cast completamente nuove”, secondo i primi dettagli svelati da HBO Max.

Alla reunion del cast di Harry Potter si aggiungeranno anche gli attori: Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e Ian Hart.

“È stato un viaggio incredibile dal debutto del film ‘Harry Potter e la pietra filosofale’, e testimoniare come si è evoluto in questo straordinario universo interconnesso è stato a dir poco magico”, ha detto Tom Ascheim, presidente della Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics in una nota stampa. “Questa retrospettiva è un tributo a tutti coloro le cui vite sono state toccate da questo fenomeno culturale, dal cast e dalla troupe di talento che hanno riversato il loro cuore e la loro anima in questa straordinaria serie di film, e ai fan appassionati che continuano a mantenere vivo lo spirito del mondo magico 20 anni dopo.”

Non è ancora chiaro se la reunion del cast di Harry Potter verrà trasmessa in contemporanea anche in Italia, e nelle stesse modalità di quella di Friends (quindi su Sky Atlantic).