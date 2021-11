Can Yaman e Francesca Chillemi si stanno frequentando di nascosto? Galeotto il set di Viola Come il Mare, fiction LuxVide che stanno attualmente girando, i due attori avevano mostrato una certa sintonia, evidente anche nelle scene del finale di Che Dio ci Aiuti 6.

Ora Chi ha lanciato un’indiscrezione che ha fatto scoppiare la polemica. Il settimanale ha pubblicato delle foto abbastanza compromettenti (qualora fosse vero) in cui Yaman e la Chillemi escono in incognito dallo stesso portone di casa. L’attore turco è apparso con un cappotto blu, coperto dalla testa ai piedi, mascherina e occhiali da sole. La Chillemi sembra guardarsi intorno prima di uscire, anche lei cercando di camuffare il suo aspetto.

Il travestimento non ha funzionato fino in fondo, poiché gli occhi (e le macchine fotografiche) dei collaboratori di Chi sono stati più vigili e li hanno colti sul fatto. Le foto stanno circolando molto velocemente sul web, facendo tanto rumore. Sì, perché la questione è abbastanza complicata: archiviata la sua storia con Diletta Leotta, Can Yaman è tornato single. Al contrario, l’attrice di Che Dio ci Aiuti convive col compagno, l’imprenditore Stefano Rosso, dal quale ha avuto una figlia, Rania, di cinque anni.

Secondo il magazine, Can Yaman e Francesca Chillemi “avrebbero trascorso due notti nella stessa casa”, riferendosi al weekend appena trascorso. Non appena lo scoop è stato pubblicato sulla pagina social del settimanale Chi, è subito scoppiata la polemica. “Nemmeno un po’ di rispetto per una persona che ha una famiglia che ama tantissimo, fate pena”, ha commentato un utente indignato. “Il rispetto dove sta? Ha una figlia, ha un compagno” . E ancora: “Vergogna, lei ha una figlia e un compagno“.

Si tratterà semplicemente di gossip o pura indiscrezione? Oppure i due attori si sono trovati insieme in amicizia? Il profilo Instagram di Chi, intanto, ha lanciato la bomba.