La strana coppia: Francesca Chillemi e Can Yaman beccati insieme. Ma solo per fiction. I due attori, dopo l’immediata alchimia nel finale di Che Dio ci Aiuti 6, tornano a lavorare in un nuovo progetto per Lux Vide dal titolo Viola come il Mare.

Come già annunciato, la fiction è ispirata al romanzo Conosci l’estate?, di Simona Tanzini, edito da Sellerio, ed è ambientata tra la Sicilia e Roma. La protagonista interpretata dalla Chillemi è un’investigatrice particolare. Viola è una giornalista che, nonostante la sua condizione di salute, non rinuncia a svolgere il lavoro che ama. Originaria di Roma, si trasferisce a Palermo per indagare sulla morte della giovanissima Romina la quale viene trovata strangolata. Il principale sospettato è un cantautore di nome Zefir. La giornalista inizia ad indagare aiutata da un poliziotto che si occupa del caso.

Viola, però, non è una persona comune: tutti i giorni lotta con una patologia degenerativa che influenza il suo modo di percepire la realtà. La donna è affetta da sinestesia cromo-musicale, ossia è capace di associare suoni e colori alle persone, che davanti a sé appaiono variopinte e accompagnate come da una colonna musicale.

La nuova fiction di Francesca Chillemi significa un addio a Che Dio ci Aiuti? Non è detto, ma sappiamo per certo che la serie non può fare a meno della sua esuberante Azzurra Leonardi. La settima stagione della fiction Rai è stata confermata, ma il cast non è ancora stato ufficializzato. Sappiamo che alcuni attori sono impegnati in altri progetti, quindi la produzione non può partire con le riprese.

In ogni caso, Francesca Chillemi e Can Yaman inizieranno a girare il 4 ottobre a Palermo, come riferisce Palermo Today. Viola come il Mare, invece, dovrebbe debuttare su Canale5 nell’arco del 2022.

Di seguito i primi scatti dei due attori impegnati nella lettura del copione. Come si nota dalle foto, la Chillemi e l’interprete turco si trovano in perfetta sintonia: