Un Milione di Piccole Cose fa flop. Nonostante sia una serie piacevole, profonda e corale, non c’è stata storia e dopo una serie di flop, nonostante il cambio di orario, sembra proprio che sia arrivato il momento di salutare i suoi protagonisti. Quella di Rai2 è stata una mossa azzardata visto che ad un pubblico ormai assuefatto ai crime è stato mostrato qualcosa di totalmente diverso e il risultato negativo era già nell’aria.

Nonostante questo la programmazione è stata confermata anche in autunno dopo il pessimo risultato estivo ma alla fine tutto è andato a monte visto che si è conclusa oggi, al termine della seconda stagione, la corsa di Un Milione di Piccole Cose. Il preserale di Rai2 dirà quindi addio al drama orizzontale e potrà riabbracciare ancora il filone crime/procedural e da lunedì 25 ottobre alle 18.50 andrà in onda Blue Bloods in replica.

Dove vedremo i nuovi episodi di Un Milione di Piccole Cose?

La serie ABC continuerà ad andare in onda in Patria con gli episodi della quarta stagione mentre in Italia l’appuntamento è su Rai Premium, rete che attualmente sta mandando in onda le repliche, farà lo stesso con quelli inediti? Al momento sembra proprio di sì e a quel punto l’appuntamento potrebbe essere fissato per novembre, sempre nel daytime, salvo novità e cambiamenti dell’ultima ora.

Al momento sono molti i fan già sul piede di guerra mentre altri ancora lo capiranno solo lunedì sera di dover rinunciare all’appuntamento con Un Milione di Piccole Cose. Cosa succederà a quel punto? Siamo sicuri che le polemiche non mancheranno anche se, alla luce degli ascolti, le cose potrebbero non essere molto ‘rumorose’. Il resto lo scopriremo dalla prossima settimana, compresa la programmazione dei nuovi episodi ancora inediti in Italia.