Pierpaolo Pretelli oggi resta un po’ sulle sue e lontano dai social ma a fare il suo nome ci pensa il popolo dei social che continua a parlare della sua performance di ieri a Domenica In. Il tanto annunciato intervento in trasmissione e gioco a cui stavano lavorando dietro le quinte del programma domenicale di Rai1, si è palesato proprio nella puntata di ieri per la gioia di Mara Venier ma con quale risultato?

Pierpaolo Pretelli sembra a suo agio nei panni di conduttore, cantante e ballerino tenendo bene le redini del gioco telefonico e facendo sorridere la padrona di casa che lo apprezza e non ne fa mistero. Lo stesso non si può dire per il pubblico che si è diviso sui social tra chi ha apprezzato il giovane, convinto che questa sia la giusta gavetta per iniziare questo tipo di lavoro, e chi, invece, lo ha trovato fuori posto, stonato e poco consono ad un programma come quello domenicale.

Molte delle critiche arrivate sui social sono dettate dai pregiudizi, questo è certo, ma altre ancora, complimenti compresi, arrivano proprio dai fan che continuano ad apprezzarlo nonostante le piccole sbavature che Pierpaolo Pretelli ha portato sul palco. L’emozione è tangibile quando si va in onda in diretta, quando si canta e si balla in diretta rischiando il tutto per tutto e, infine, anche condurre un gioco al fianco di un colosso come Mara Venier in un programma che raccoglie davanti allo schermo milioni di spettatori.

Siamo sicuri che Pierpaolo Pretelli avrà modo di migliorare ma è vero anche che agli inizi della sua carriera è sicuramente più bravo di altri colleghi che provano a districarsi nel mondo dello spettacolo puntando su altro e non certo sulle doti artistiche. Per noi Pierpaolo Pretelli è promosso non tanto per la forma (quella ancora deve migliorare) quanto per la sostanza.