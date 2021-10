Pierpaolo Pretelli imita Ultimo a Tale E Quale Show 2021, e anche a questo giro la giuria è divisa. Il brano scelto è I Tuoi Particolari, singolo presente nel terzo disco in studio Colpa Delle Favole (2019). Imitare Niccolò Moriconi – questo il nome di battesimo di Ultimo – non è certo facile, specialmente in termini di performance canora che richiede un grande impegno per avvicinarsi al talento del cantautore romano.

Pierpaolo Pretelli imita Ultimo

Pierpaolo Pretelli imita Ultimo, e la cosa che sorprende a primo impatto è la straordinaria somiglianza con il cantautore romano. I truccatori, infatti, hanno reso al massimo l’aspetto di Niccolò, tanto da renderlo assolutamente simile all’originale a seconda delle inquadrature. La performance vocale è molto difficile, per questo lo stesso Pretelli ha confessato che quella di ieri sera, venerdì 29 ottobre, è stata la prova più difficile da superare.

Pierpaolo Pretelli si è esibito al pianoforte per interpretare l’intensa ballata di Ultimo, brano che Giorgio Panariello considera “meraviglioso” con il placet di Loretta Goggi che ricorda la differenza tra i truccatori di oggi e quelli di un tempo.

Il parere dei giudici

Dopo l’esibizione di Pretelli nei panni di Ultimo il pubblico si è alzato in una accorata standing ovation, ma lo stesso non è accaduto dal tavolo dei giudici. Carlo Conti ha dato subito la parola a Cristiano Malgioglio che, tra il severo e l’autoironico, ha messo le mani avanti: “So già che il pubblico dei social domani me ne dirà di tutti i colori”, ha detto per poi aggiungere: “Io do i giudici con il cuore”, e dopo aver indorato la pillola ha confessato che l’esibizione non gli è piaciuta.

“Sei stato bravissimo”, dice invece Loretta Goggi sorpresa dalla somiglianza fisica di Pretelli con l’originale. Carlo Conti aggiunge: “Alla prossima puntata farai Mahmood così chiudiamo la questione Sanremo”.