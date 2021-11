Il promo di Good Sam, diffuso da CBS nel corso di un evento-concerto di Adele in onda sulla rete il 15 novembre, presenta per la prima volta uno sguardo esteso a quelle che saranno le dinamiche della nuova serie, a metà tra medical e family drama.

Good Sam è la storia di un padre e una figlia – interpretati da Sophia Bush e Jason Isaac – in palese conflitto e con dei problemi relazionali irrisolti che sfociano nel loro lavoro in sala operatoria, nelle corsie dello stesso ospedale.

La trama di Good Sam racconta le vicende della dottoressa Samantha Griffith (Bush), nuovo chirurgo primario al Lakeshore Sentinel Hospital, un ruolo che ha ottenuto da quando il leggendario padre (Isaacs) è finito in coma. La staffetta tra padre e figlia non è priva di complicazioni: dopo essersi ripreso, il dottore più anziano vuole tornare al suo posto e al suo ruolo di insegnante nei confronti degli specializzanti. Lo scontro tra vecchia guardia e nuovi metodi è inevitabile. Da un lato l’esperto chirurgo autoritario, freddo e razionale, che crede nel rispetto dei ruoli e delle gerarchie; dall’altro una dottoressa giovane, sensibile, empatica e desiderosa di coinvolgere i nuovi medici in sala operatoria.

Good Sam esordirà con la première di serie mercoledì 5 gennaio, nel palinsesto di metà stagione di CBS: la protagonista Sophia Bush, l’iconica Brooke Davis di One Tree Hill, competerà contro la sua ex produzione, Chicago PD, in onda la stessa sera su NBC.

Ecco il promo di Good Sam, che non ha ancora una data di debutto italiana: come altri format della rete, potrebbe trovare spazio su Rai2, ma per ora non è stata ancora annunciata come nuovo acquisto del palinsesto.