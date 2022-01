Sophia Bush, Hilarie Burton e Joy Lenz appariranno insieme nella serie Good Sam, il nuovo medical drama di CBS con protagonista l’ex attrice di Chicago PD, con una nuova reunion di One Tree Hill a dieci anni dalla sua fine. Le tre interpreti di Brooke, Peyton e Haley nel teen drama di Mark Schwahn tornano a recitare insieme in una serie televisiva per la prima volta dopo la serie che le ha fatte incontrare e che ha visto nascere la loro duratura amicizia.

Sophia Bush, Hilarie Burton e Joy Lenz si ritrovano a recitare sullo stesso set su impulso della prima: come ha dichiarato la stessa Bush su Instagram, il vantaggio di essere anche produttrice esecutiva della serie in cui reciti è che puoi proporre attori e attrici per determinati ruoli. Ed è così che Burton e Lenz è stato offerto di interpretare due sorelle nel caso medico di uno degli episodi di Good Sam, il medical interpretato e prodotto da Bush.

Il trio Sophia Bush, Hilarie Burton e Joy Lenz era già tornato a lavorare dopo la pandemia ad un progetto di podcast, Drama Queens, dedicato alla loro esperienza (non sempre felice, visto che è stata contrassegnata anche da molestie e aggressioni da parte dello showrunner) in One Tree Hill. Il podcast ha ottenuto un certo riscontro sulle piattaforme streaming e ha spinto le tre attrici a lavorare ancora insieme: l’occasione è arrivata con il nuovo medical drama di Bush, che ha appena debuttato su CBS e che ospiterà Burton e Lenz come protagoniste di un episodio. La serie è in produzione a Toronto e le tre attrici hanno annunciato la reunion con una foto che le ritrae insieme in una pausa dalle riprese.

Insieme all’annuncio di Sophia Bush, Hilarie Burton e Joy Lenz sulla loro reunion, sono stati diffusi anche alcuni dettagli sui ruoli che le due guest star andranno ad interpretare. In Good Sam Burton e Lenz saranno le sorelle Gretchen e Amy Taylor, che incrociano la dottoressa Sam Griffith interpretata da Bush quando la seconda viene ricoverata come paziente al Lakeshore Sentinel Hospital di Detroit.

Sophia Bush, Hilarie Burton e Joy Lenz hanno commentato entusiaste sui social il loro ritorno in una serie televisiva, per la prima volta dalla fine di One Tree Hill nel 2012. “Sempre e per sempre“ ha scritto Bush su Twitter citando proprio una battuta di Haley e Nathan nella serie di CW, per sottolineare come la loro amicizia abbia resistito al tempo e ad un’esperienza in chiaroscuro come quella di One Tree Hill.

