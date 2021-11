Britney Spears è libera dalla conservatorship contro la quale stava lottando da 13 anni. Questa la notizia arrivata nelle ultime ore sul fronte della tutela della persona e del patrimonio della popstar, che finalmente può rientrare pienamente in possesso della sua vita e dei suoi averi.

Britney Spears è libera

L’incubo di Britney Spears è iniziato nel 2008, quando a seguito di due ricoveri all’ospedale suo padre Jamie si convinse che la figlia soffrisse di demenza. Mentre la popstar si trovava in degenza il giudice aveva firmato i documenti per acconsentire al padre Jamie la tutela, che inizialmente prevedeva solamente la consultazione della documentazione medica della figlia e le visite in reparto. Nel tempo, la richiesta di tutela del padre si è estesa nel controllo totale della vita della figlia.

Per questo era nato il movimento FreeBritney al quale avevano aderito altri artisti e altri personaggi dello spettacolo, da Madonna a Courtney Love. La novità è arrivata venerdì 12 novembre dal tribunale di Los Angeles. Il giudice Brenda Penny ha dichiarato:

“La corte stabilisce che la tutela della persona e del suo patrimonio non sono più necessarie. La conservatorship è quindi terminata a partire da oggi”.

La decisione del giudice è stata celebrata dai fan all’uscita del tribunale, e la popstar ha postato un video per ringraziare tutte le persone che l’hanno sostenuta dall’inizio della sua battaglia.

Il ringraziamento ai fan

“Dio, amo davvero i miei fan, assurdo. Credo che piangerò per il resto della giornata”, ha scritto Britney Spears in allegato al video dei festeggiamenti dei fan nei pressi del tribunale. I suoi sostenitori hanno sventolato bandiere e applaudito per la gioia, come a voler scaricare una tensione accumulata in 13 anni.

“Questo è il giorno più bello di sempre”, conclude Britney Spears, libera e finalmente nel pieno del controllo della sua vita.