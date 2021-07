In un video postato su Instagram Courtney Love omaggia Britney Spears con la cover di uno dei suoi classici. Lucky, questo il brano scelto, fa parte del secondo disco dell’artista di McComb, Oops… I Dit It Again (2000).

La cover di Lucky fa parte di una serie di video inaugurati dalla vedova di Kurt Cobain sui suoi canali social, cominciati il mese scorso in compagnia di Juliette Jackson dei The Big Moon con il brano California Stars di Billy Bragg e Wilko. A questo giro, però, la partner in crime di Courtney non era presente, dunque la ex frontwoman delle Hole – che non si riuniranno, come è emerso di recente – si è cimentata in solitaria per omaggiare la popstar.

Britney Spears, ricordiamo, è consumata nella battaglia contro il padre per la sua tutela legale, e su questa vicenda Courtney Love si è sempre schierata a favore della popstar. La Love, addirittura, ha dichiarato che non farà ritorno a Los Angeles fino a quando Britney non sarà definitivamente libera dal suo fardello. Courney, insieme ad altri artisti, ha infatti firmato un appello per il New Yorker.

Courtney Love omaggia Britney Spears e lo fa nel suo stile: un cantato decadente che ricorda gli anni d’oro del grunge, quello delle ballate acustiche viscerali (Doll Parts delle Hole è un esempio), ma nel bel mezzo dell’esecuzione si ferma per qualche secondo per far notare che sta piangendo: “Odio fo**utamente quando succede”.

Recentemente Courtney Love ha sollevato un polverone contro Dave Grohl e Trent Reznor, per poi scusarsi. La vedova di Kurt Cobain ha accusato il primo di essersi arricchito “grazie alla fortuna e alla benevolenza di Kurt” e il secondo di abusi sui minori. Successivamente si è scusata sui social, ammettendo di essere stata irresponsabile: “Era senza senso ed era sbagliato”. Di seguito il video in cui Courtney Love omaggia Britney Spears.