Dal oggi è disponibile il nuovo album dei Modà, un progetto diviso in due parti. Da Buona Fortuna – Parte Prima è in radio il nuovo singolo, Fottuto Inverno.

La band milanese, nel corso della sua carriera ha ottenuto 1 disco di Diamante, 9 dischi di platino e 2 dischi d’oro a cui si aggiungono 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro oltre a un lungo elenco di palazzetti e stadi sold out. Nel 2022 i Modà saranno nuovamente in tour nei palasport: il 2 e il 3 maggio sono attesi i primi due spettacolo al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Intervista con i Modà

Esce oggi Buona Fortuna – Parte Prima, da dove nasce il titolo?

A differenza del disco, nato prima della pandemia, il titolo nasce dopo la pandemia, dalla canzone Buona Fortuna Buona Vita Buona Luna. Abbiamo pensato che potesse essere un titolo giusto, un augurio rivolto al mondo. Dopo due anni terrificanti, buona fortuna è un: ti auguro la salute e la possibilità di tornare ad una vita normale.

Nell’album ci sono 6 brani, a cosa si deve la scelta di dividerlo in due parti?

Abbiamo diviso il disco per adeguarci alle esigenze del momento discografico. Se fai un disco di 15 brani e ne promuovi 3, tutto il resto in qualche modo va nel dimenticatoio. Abbiamo voluto dare la possibilità di approfondire pochi brani, facendoli uscire a rate, per non buttare il lavoro lungo che abbiamo fatto e cercare di valorizzarlo facendolo ascoltare in modo più approfondito.

Quando sono state scritte le canzoni dell’album?

(Kekko) Le canzoni le ho scritte tutte prima della pandemia, durante la pandemia ho deciso di non scrivere nulla proprio perché c’era una negatività tale da non mettermi nelle condizioni di scrivere per non trasmetterla. Mi ha bloccato completamente. La fase di recording è stata sicuramente un’esperienza bella, ma da non rifare, abbiamo registrato a distanza, siamo andati in studio a turno e io seguivo tutto da un iPad.

Nel disco c’è una bellissima canzone d’amore, Scusa Se Non Lo Ricordo Più. Come è nata?

Scusa Se Non Lo Ricordo Più è una canzone che ha una storia particolare. Nasce da un’intervista che ho letto di Lino Banfi, che parlava della malattia della moglie. Parlava dell’Alzheimer che porta la persona colpita ad avere momenti di lucidità alternati a momenti di buio, almeno all’inizio. Lei chiedeva cosa sarebbe successo quando ci sarebbe stato solo buio e lui rispondeva: “Vorrà dire che ci presenteremo di nuovo”. Ho trovato questa frase di una dolcezza unica e ho scritto questa canzone.

L’amore, ma raccontato in modo diverso, è anche quello di 22 Metri Quadri.

Racconto una passione che si consuma nella stanza di 22 mq. C’è un letto dove due persone consumano la passione, e questo letto è di fronte ad una finestra che racconta loro che non c’è futuro. In un certo senso Fu Tutto Inverno è il continuo: quando tutto finisce, una persona si trova da sola nella stanza e ricorda la storia bellissima che non aveva futuro.

Non Ti Mancherà Mai Il Mare invece è per tua figlia.

L’ho dedicata a Gioia, che come me è un’amante del mare. Racconto la vita al contrario di come vivo io per cercare di non farle commettere gli stessi errori. Non Ti Mancherà Mai Il Mare è una canzone piena di vita e di allegria, la mia preferita. Sono molto soddisfatto di questo brano.

L’anno prossimo i Modà torneranno finalmente in tour, cosa rappresenta il ritorno sul palco?

Significa tornare alla normalità. Se si riesce a fare un palazzetto con 12.000 persone vuol dire che alla normalità ci stiamo tornando sul serio. Dopo essere stati fermi più di due anni ti passano per la testa tantissime cose, soprattutto: Sarò ancora capace di fare il cantante? C’è più paura del solito, più emozione del solito.

Tracklist Buona Fortuna – Parte Prima

Comincia lo show

Non ti mancherà mai il mare

Buona fortuna buona vita buona luna

22 metri quadri

Fottuto inverno

Scusa se non lo ricordo più

Modà in tour nel 2022

02 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano

(recupero del 1 ottobre 2021, del 28 marzo e del 18 dicembre 2020)

03 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano

(recupero del 2 ottobre 2021, del 29 marzo e del 19 dicembre 2020)

09 maggio, Arena di Verona, Verona

(recupero del 2 maggio 2020 e del 26 settembre 2021)

13 maggio, Palacatania di Catania

(recupero dell’8 ottobre 2021, recupero del 6 marzo e del 2 ottobre 2020)

14 maggio, Palacatania di Catania

(recupero del 9 ottobre 2021, del 7 marzo e del 3 ottobre 2020)

17 maggio, Palasport di Reggio Calabria

(recupero del 12 ottobre 2021, del 17 marzo e del 6 ottobre 2020)

20 maggio, Palaflorio di Bari

(recupero del 15 ottobre 2021, del 13 marzo e del 9 ottobre 2020)

21 maggio, Palaflorio di Bari

(recupero del 16 ottobre 2021, del 14 marzo e del 10 ottobre 2020)

26 maggio, Palazzo dello Sport di Roma

(recupero 19 ottobre 2021, del 20 marzo e del 12 dicembre 2020)

28 maggio, Pala Sele di Eboli (SA)

(recupero del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020)