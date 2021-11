The Good Doctor 4 torna la prossima settimana, venerdì 12 novembre, per la gioia dei fan che potranno continuare a seguire le peripezie del nostro bel dottore interpretato da Freddie Highmore. Ad andare in onda è l’episodio numero 16 dal titolo Dr.Ted in cui Shaun lotta con il suo ruolo di partner di Lea dopo che lei sviluppa complicazioni con la gravidanza, come finirà per la coppia protagonista della serie?

Dall’altro lato, invece, Asher non è d’accordo con il dottor Park e il dottor Andrew su come affrontare il desiderio di un paziente anziano e questo complica ancora le cose in corsia e nel reparto. La serie si complica man mano che le settimane passano e, in particolare, con l’avvicinarsi del finale previsto per il 10 dicembre prossimo salvo complicazioni.

Se Rai2 non cambierà la sua tabella di marcia raddoppiando la messa in onda degli episodi, il finale arriverà tra un mese quando la serie chiuderà la quarta stagione e lascerà poi il posto alla quinta, già prevista per gennaio. Prima di pensare al finale, però, proprio oggi, 5 novembre, The Good Doctor 4 è tornato in onda con l’episodio dal titolo Attese in cui a una manifestazione di protesta, due giovani ragazzi, Ethan e Mason, vengono colpiti rispettivamente alla testa e al petto e vengono portati di corsa in clinica per cercare di salvarli.

Taryn e Carina, sono supportate da Lea che sta aspettando i risultati delle sue analisi per il diabete gestionale. La cosa mette in crisi anche Park che rimane scosso dal caso perché gli ricorda Kellan. Proprio quando è sul punto di mollare, Morgan convince Park a non abbandonare Ethan e così prova a trovare un modo per rimuovere con successo il frammento e salvargli la vita, ci riuscirà?