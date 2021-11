Grey’s Anatomy 18×05 ha segnato una grossa svolta per almeno un paio di personaggi della serie, seminando poi altre possibili storyline da sviluppare nel resto della stagione.

Innanzitutto Grey’s Anatomy 18×05 è stato l’episodio che, in crossover con Station 19 5×05, ha portato in ospedale i pompieri della vicina caserma di Seattle: se Bailey ha potuto provare sollievo nell’apprendere che il marito Ben è sopravvissuto alle esplosioni che avevano colpito un edificio, c’è stato però un grosso lutto. Vic è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata salvata da un eroico Dean, che è morto per evacuare dei civili, ma non prima di dichiararle il suo amore.

Questo lutto in Grey’s Anatomy 18×05 ha portato ad una decisione difficile ma inevitabile per Warren e Bailey: insieme adotteranno la figlia di Dean, dopo che il pompiere si era offerto di fare da tutore alla piccola in caso di morte del collega. Nonostante le resistenze di Bailey, all’oscuro dell’iniziativa, l’abbraccio con la piccola in ospedale – e il consiglio di Jo, a sua volta cresciuta da orfana – ha sciolto ogni riserva sul da farsi.

@ABC

Ma Grey’s Anatomy 18×05 è stato anche l’episodio del primo bacio tra Meredith e Nick: i due si sono incontrati a cena dopo una giornata intensa di lavoro, che la Grey ha trascorso con Hamilton e Koracick (la cui personalità spigolosa, come al solito, non ha mancato di suscitare malumori). La giornata per Meredith si conclude su un terrazzo panoramico con un appassionato bacio che segna ufficialmente l’inizio della storia con Nick, ormai chiaramente destinato a diventare il suo nuovo compagno.

Sempre in Grey’s Anatomy 18×05, Amelia e Kai hanno testato il terreno reciprocamente: se la prima ha sottolineato di essere madre ma single, il medico non binario ha usato l’espressione “sposata con questo laboratorio“, per indicare di essere legata esclusivamente al suo lavoro. Anche in questo caso, sembra chiaro che una potenziale storia è all’orizzonte. Così come pare sempre più evidente l’intesa e la vicinanza tra Meghan e Cormac, con quest’ultimo intervenuto per curare il figlio della Hunt.

Grey’s Anatomy 18×05 arriverà in Italia l’8 dicembre 2021 su Disney+, che rilascia un episodio a settimana ogni mercoledì nel catalogo Star.