Station 19 5×05 segnerà l’ennesima prova di resistenza per i pompieri della caserma di Seattle e non solo nella gestione delle emergenze. Un nuovo lutto è all’orizzonte per la caserma dei vigili del fuoco che ha già perso molti cari nel corso delle stagioni.

Station 19 5×05 in onda giovedì 11 novembre su ABC aprirà un crossover con la serie madre Grey’s Anatomy, anch’essa al quinto episodio di questa stagione, destinato ad avere un grosso impatto drammatico sulle trame di entrambe le serie.

La trama di Station 19 5×05 parte da un’esplosione anomala che scuote Seattle e chiama in azione tutte le risorse della caserma. A giudicare dalle scene di case in fiamme, con i vigili del fuoco che si precipitano ad aiutare le persone a evacuare, il promo dell’episodio dal titolo Things We Lost in the Fire anticipa che non tutti torneranno a casa sani e salvi da questa operazione.

Gli eventi di Station 19 5×05 confluiranno poi in Grey’s Anatomy, nell’episodio Bottle Up and Explode!, in cui i dottori del Grey Sloan si precipitano ad accogliere e curare i pazienti in arrivo dopo l’incidente, mentre Owen accusa un grave episodio di stress post traumatico dopo aver sentito l’esplosione.

Il trailer di Station 19 5×05 e Grey’s Anatomy 18×05 conferma che ci sarà almeno un morto: l’automezzo dei pompieri che arriva in ospedale senza sirene e senza fretta, come fa notare la Bailey nell’ultimo frame, è sintomatico del fatto che a bordo non c’è un paziente bisognoso di cure, ma un cadavere.

Sicuramente sarà Station 19 5×05 a patire una nuova vittima, visto che la trama dell’episodio 6 anticipa che la squadra piangerà la perdita di un collega. Le teorie su chi sia a perdere la vita sono diverse: potrebbe trattarsi di Vic, oppure di Dean, o ancora di Ben Warren visto che la moglie Bailey asserisce di non riuscire a contattarlo, ma il trailer non contiene indizi sufficienti ad avallare un’ipotesi o l’altra. A far propendere per la morte di Vic, c’è il fatto che l’attrice Barrett Doss prenderà il controllo del profilo Instagram della serie durante la messa in onda dell’episodio, dettaglio che potrebbe rappresentare l’occasione per commentare il suo addio al cast. Di sicuro il sesto episodio sarà quello dell’elaborazione del lutto, come anticipa la trama di Little Girl Blue, ambientata nel giorno del Ringraziamento.

La stazione 19 e la stazione 23 tentano ciascuna di celebrare il Ringraziamento in seguito alle conseguenze dell’esplosione nel quartiere. I vigili del fuoco si riuniscono per cucinare, brindare ai propri cari che hanno perso e celebrare le famiglie che sono diventate.

Station 19 non è ancora arrivato in Italia, sarà disponibile prossimamente su Disney+, che già ospita i primi episodi di Grey’s Anatomy 18.