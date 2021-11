L’episodio di Station 19 5×05 era stato preannunciato come uno spartiacque per la serie a causa dell’ennesima vittima tra i pompieri della caserma di Seattle. A lasciare il cast con la morte del suo personaggio è Okieriete Onaodowan, interprete del pompiere Dean Miller, presente nel cast dello spin-off di Grey’s Anatomy sin dal suo debutto nel 2018.

Station 19 5×05, episodio dal titolo Things We Lost in the Fire trasmesso l’11 novembre su ABC, ha visto il primo soccorritore morire da eroe: gravemente ferito in un’esplosione mentre evacuava i civili da un edificio colpito da una pesante fuga di gas, è arrivato al Grey Sloan quando era già troppo tardi, nonostante gli sforzi di Ben e Jack per provare a salvarlo. In una nota agrodolce, prima della sua morte ha avuto modo di salvare la vita alla collega Vic e in qualche modo di dichiararsi, dopo averla amata per anni.

Station 19 5×05 è l’ultimo episodio per Onaodowan, che pare abbia chiesto di lasciare il cast al termine della scorsa stagione, ottenendo dagli sceneggiatori una morte eroica sul campo. L’attore ha salutato la serie con un messaggio di gratitudine e un invito al pubblico a trarre il meglio dalla visione di un dramma dedicato agli eroi del primo soccorso:

È stato un piacere essere Dean. Devo ringraziare Shonda Rhimes, Stacy McKee, Krista Vernoff, Paris Barclay e ABC per avermi permesso di dargli vita. Sono grato di aver avuto modo di lavorare con la troupe più amorevole, gentile e dedicata della tv. E, soprattutto, grazie ai fan per aver mostrato così tanto amore a Dean. Spero che vi abbia ispirato a cambiare il mondo in meglio. Siate il cambiamento!

A commento di Station 19 5×05, sia la showrunner Krista Vernoff che la creatrice della serie Shonda Rhimes hanno espresso il loro affetto per Onaodowan. In particolare il commento della Vernoff è stato piuttosto emotivo e indicativo del rapporto di profonda stima nato nato negli anni con l’attore: la showrunner ha anche confermato che è stato Onaodowan a chiedere di poter lasciare Station 19 per inseguire nuove avventure professionali.

Sono un’artista e un essere umano migliore per aver avuto l’opportunità di lavorare con Okieriete Onaodowan. Ho il cuore spezzato dalla perdita di Dean Miller e dal fatto che non potrò più scrivere per Oak. Oak ha uno spirito espansivo ed era pronto e bramava nuovi orizzonti artistici – e non vedo davvero l’ora di vedere cosa farà dopo. Sarà potente, sarà profondo e sarà coraggioso, perché Oak è tutte queste cose.

Dopo la messa in onda di Station 19 5×05 anche Shonda Rhimes ha twittato una foto con Onaodowan per congedarlo con affetto, ricordando la sua performance teatrale in Hamilton: “Che piacere è stato passare dal guardarti onorare il palco di Broadway all’osservare Dean in azione su schermo. Ti auguro il meglio!“.