Red (Taylor’s Version) di Taylor Swift esce oggi, ed è tra le novità più attese del 2021. La popstar, con questo disco, si riprende ciò che è suo dopo la battaglia legale contro Scooter Braun. Red è stato il quarto album della Swift, uscito nel 2012 e forte di singoli come We Are Never Getting Back Together, Everything Has Changed e I Knew You Were Trouble.

Il disco originale era composto da 16 tracce, estese a 22 nell’edizione deluxe. Red (Taylor’s Version) di Taylor Swift ne contiene 30 e si chiude con All Too Well nella versione da 10 minuti (contro i 5:29 dell’edizione originale). Il risultato è una spirale che ci tuffa in picchiata dentro la marea del pop rock anni ’90. Forte è la presenza degli strumenti acustici e delle chitarre distorte, con un’audace scelta delle linee melodiche.

C’è spazio per la ballata on the road, come I Almost Do (Taylor’s Version) e I Bet You Think About Me (Taylor’s Version), per il taglio corale di We Are Never Getting Back Together (Taylor’s Version), il ricorso quasi infantile e folk di Stay Stay Stay (Taylor’s Version) e per la profondità sinfonica di The Last Time (Taylor’s Version).

C’è spazio per le ballate acustiche, come Sad Beautiful Tragic (Taylor’s Version), per il pop elettronico di Message In A Bottle (Taylor’s Version). Tante piccole bombe, dunque, con State Of Grace (Taylor’s Version) che apre il disco a suon di rock nello stile degli U2 (sì, quelle chitarre fanno rima con The Edge).

Il ringraziamento ai fan

Anche a questo giro Taylor Swift si riprende ciò che è suo, e lo fa con stile. In quel tempo la popstar strizzava l’occhio ora alla più irriverente Alanis Morissette, ora alla meteora Meredith Brooks e talvolta anche alla più scanzonata Natalie Imbruglia. Un disco che ancora oggi le appartiene e che afferma di aver realizzato soprattutto grazie ai fan: