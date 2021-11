All Too Well di Taylor Swift fa parte di quei brani che non devono mai mancare nelle setlist degli artisti. “Track 5” per eccellenza, il brano fa parte dell’album Red (2012) che verrà rilanciato il 12 novembre 2021 nell’edizione Taylor’s Version, ennesimo capitolo della riappropriazione della popstar della sua musica dopo lo split e la battaglia contro Scooter Braun.

Ora, fissiamo la data: 12 novembre, arriva Red (Taylor’s Version), che nella versione originale includeva anche la bellissima ballata All Too Well. Il brano, infatti, dà il titolo allo shortfilm che Taylor Swift ha annunciato nell’ultima ora. Si parla di “shortfilm” perché la versione di All Too Well presente in Red (Taylor’s Version) dura 10 minuti. Riuniamo le informazioni: lo shortfilm di All Too Well di Taylor Swift arriverà il 12 novembre insieme alla pubblicazione di Red (Taylor’s Version). Non è tutto.

Nel titoli di testa del teaser lanciato dalla popstar sui suoi canali social leggiamo che nello shortfilm vedremo anche Sadie Sink – sì, proprio Maxime “Max” Mayfield di Stranger Things – e Dylan O’Brien, proprio Stiles Stilinski di Teen Wolf. Taylor Swift affiancherà i due protagonisti, e la popstar è anche autrice, sceneggiatrice e regista dell’opera.

Il teaser di All Too Well di Taylor Swift mostra una strada immersa in un paesaggio autunnale. Dallo sfondo arriva un’auto che si avvicina sempre di più all’obiettivo mentre scorrono i testi che mostrano i nomi dei protagonisti. “12 novembre, ricordatevelo”, scrive la popstar sui social. Tra i fan c’è così tanto entusiasmo che il nome di Taylor Swift e Dylan O’Brien sono subito schizzati nella top 5 delle tendenze su Twitter, dettaglio che tradisce un certo hype tra i follower della popstar.

Di seguito il teaser dello shortfilm di All Too Well di Taylor Swift, la novità più inaspettata dai fan che vedranno l’opera nello stesso giorno del lancio di Red (Taylor’s Version).