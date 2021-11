Il cast e personaggi di Un Professore debuttano stasera, giovedì 11 novembre, su Rai1. Il protagonista è Alessandro Gassmann, che torna in prima serata sulla rete ammiraglia dopo la conclusione de I Bastardi di Pizzofalcone 3.

Dante Balestra è un docente di filosofia anticonformista e affascinante, tornato a Roma dopo anni di assenza per occuparsi di suo figlio Simone, dal momento che l’ex moglie si sta trasferendo per lavoro a Glasgow. Arriva al liceo Leonardo da Vinci presentando il suo modo eccentrico di insegnamento, e aiuta gli allievi a ragionare con la propria testa.

È un uomo rivoluzionario, per questo non piace agli altri colleghi. Al contrario, suo figlio Simone non ha mai infranto le regole. È cresciuto in fretta, dopo che il padre se n’è andato quando era ancora un bambino. Dante cerca di impegnarsi nel recuperare il rapporto col figlio, ma niente sembra andare per il verso giusto. Questo perché il professore ha una ferita ancora aperta dal passato, che continua a influenzare il suo presente. E così il rapporto padre/figlio è complicato; Simone ha sedici anni ha da poco scoperto la propria omosessualità e tutto vorrebbe tranne che avere Dante in casa come padre e in classe come professore.

Nella classe del professore c’è anche Manuel, considerato la “pecora nera della classe”, ma anche il più incline alla filosofia, e cerca di occuparsene. La cosa destabilizza ancora di più Simone, che ha scoperto di essersi innamorato proprio di lui. Seppure il passato grava sul cuore del professore, Dante non smette per questo di coltivare le sue vere passioni: la filosofia e le donne. Sarà Anita, la mamma di Manuel – la più incasinata delle donne, ma anche quella che Dante ebbe accanto nel momento che gli ha cambiato la vita – a interrompere la scia delle conquiste.

Accanto a Gassmann, nel cast e personaggi di Un Professore troviamo: Claudia Pandolfi nei panni di Anita; Nicolas Maupas è Simone Balestra; Damiano Gavino è Manuel; Christiane Filangieri è la madre di Simone; Luna Miriam Iansante è Luna; Elisa Cocco è Laura; Davide Divetta è Matteo; Paolo Bessegato è Attilio Lombardi; Federica Cifola è la preside; Andrea Giannini è Zucca; Sara Cardinaletti è Marina Girola; Giorgio Gobbi è Franco De Angelis; Pia Engleberth interpreta Virginia.

L’appuntamento con la prima di sei puntate di Un Professore è per stasera, ore 21:25, su Rai1.