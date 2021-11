Carmine Buschini ha fatto finalmente il suo debutto in Storia di Una Famiglia Perbene. Chi lo segue sa che il giovane attore protagonista di Braccialetti Rossi, è in tv sia in Rai, in Cuori, che su Canale5 da ieri sera quando ha iniziato a prestare il suo volto a Michele, il protagonista della struggente storia con Maria, novelli Romeo e Giulietta.

Il suo debutto ha spinto Storia di Una Famiglia Perbene in tendenza su Twitter e in molti si sono subito complimentati con il giovane attore per il suo ruolo drammatico che, secondo molti, potrebbe finire in tragedia. Dal diligente e timido dottor Fausto al combattuto Michele Straziota il passo è stato breve per il pubblico che lo adora e lo segue ma non per l’attore che si è dovuto calare nei panni del figlio del boss della fiction.

Proprio Carmine Buschini si è raccontato su Tele Più prima del suo debutto in Storia di Una Famiglia Perbene spiegando che la sua forza arriva dal suo dolore soprattutto perché, ancora piccolo, è stato abbandonato dalla madre e poi finito in una casa famiglia prima di essere adottato. Proprio come lui anche il suo personaggio sarà presto costretto a capire che ci si salva da soli al mondo:

“Chi nasce in una situazione disagiata parte male. Ma non bisogna mollare e rassegnarsi. Il dolore si può trasformare in forza, in un desiderio di riscatto che spinge a realizzare in ogni modo i propri sogni”.

Il suo percorso nella fiction è appena iniziato e proprio nella prossima puntata di Storia di Una Famiglia Perbene ritroveremo Michele e Maria di nuovo facci a faccia ad un matrimonio e a quel punto dovranno mettere da parte gli anni passati lontani e la delusione, come andrà a finire la loro storia d’amore e chi avrà la peggio in questa storia? Per il momento i fan si godono il ritorno di Carmine Buschini, il resto si vedrà.