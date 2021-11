Storia di Una Famiglia Perbene torna anche giovedì prossimo, il 17 novembre, andando allo scontro con Mare Fuori 2. Cosa succederà a quel punto? Un salto temporale attende il pubblico di Canale5 che avrà modo di conquistare tutti con la premiata coppia formata da Simona Cavallari e Giuseppe Zeno con la terza puntata di Storia di Una Famiglia Perbene in cui, dopo sette anni, nel 1992, Maria sta frequentando l’ultimo anno di liceo divisa tra lo studio, il volontariato e la vita difficile al rione.

La sua vita è cambiata anche in amore, nella prossima puntata Maria ha un nuovo amore, Alessandro, studente della Bari bene dallo spirito rivoluzionario, mentre Michele, che era fuggito via dal suo destino già segnato, è costretto a ritornare a Bari perché Don Nicola è malato, ha in ballo un grosso traffico con gli albanesi che non devono saperlo fragile e vulnerabile, e così pensa a suo figlio minore come sua spalla.

Cosa ne sarà di lui e Maria a quel punto? Prima di avere una risposta a questa domanda, Storia di Una Famiglia Perbene tornerà in onda oggi, 10 novembre, con i De Santis sul lastrico dopo il rogo del peschereccio e in crisi perché non possono pagare la scuola di Maria, che dovrà interrompere gli studi. Michele interviene, convincendo Maria ad accettare dei soldi che sono il frutto di affari illeciti ma che saranno utilizzati a fin di bene ma questo complicherà le cose.

Maria convince Michele a partecipare ad un provino canoro mentre Antonio scopre la verità sul passato di suo padre, da sempre creduto onesto ed incorruttibile, ma che in realtà aveva un legame con gli Straziota. Quando scopre che anche Vincenzo si è avvicinato ai figli di Don Nicola, lo caccia di casa mentre gli Straziota si mettono in affari con gli albanesi. Michele e Maria preparano una fuga verso Milano, dove il giovane vuole una carriera nella musica. Ma il piano viene scoperto da Don Nicola, come finirà per loro?