Il finale di metà stagione di ieri di Imma Taranni 2 non è come tutti noi ci aspettavamo. In molti erano convinti che avrebbero chiuso questa prima parte di stagione in pieno stile americano e quindi con un colpo di scena che ci avrebbe tenuto con il fiato sospeso fino alla seconda parte ma così non è stato. Non sono mancate le complicazioni per Imma e Calogiuri ma altre sono in arrivo soprattutto perché quando vuole usare il suo strano rapporto con il suo pupillo contro di lei.

Chi si aspettava un avvicinamento tra Imma e Calogiuri è rimasto deluso perché l’unica cosa che ha portato a casa in questa sorta di finale è stata la dichiarazione d’amore del giovane al suo Superiore, un timido ‘dottoressa credo di essermi innamorato di te’. Proprio in quel momento, però, qualcuno ha fotografato i due, Calogiuri pronto a sussurrare all’orecchio di Imma queste parole mentre lei si era assopita sul sedile al fianco. Risultato? Qualcuno ha intenzione di mettere i bastoni tra le ruote al Sostituto Procuratore e Imma Tataranni 2 si farà sempre più aspra.

Nei nuovi episodi in onda nel 2022 Imma Tataranni si ritroverà con le spalle al muro perché le stesse persone che hanno mandato in fumo i sogni del marito adesso potrebbero portare a galla la sua liason, per ora solo teorica, con Calogiuri sconvolgendo così la sua vita privata e lavorativa. Alla fine i nemici avranno la meglio e la Tataranni perderà tutto per via di questo suo tallone d’Achille oppure no?

Per il momento tutto tace e Rai1 ha chiuso il sipario sulla fiction con una sublime Vanessa Scalera senza regalare ai fan nemmeno uno straccio di promo che anticipi i prossimi episodi, il conto alla rovescia è quindi iniziato, ci vorrà la primavera però per rivedere Matera e le storie di Imma Tataranni 2 prima di sapere qualcosa su un possibile rinnovo per una terza stagione.