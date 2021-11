Ultime puntate di Imma Tataranni 2 oggi e domani su Rai1. Cambia in corsa la programmazione della fiction con Vanessa Scalera che tornerà in onda proprio oggi e domani con il gran finale che metterà di nuovo a dura prova il sostituto procuratore dai capelli rossi. Ma cosa succederà in questo finale? L’appuntamento con la fiction è previsto per oggi con la puntata dal titolo “Dai sassi alle stelle” in cui è un’amica di Diana a venir ritrovata morta.

Qualcuno l’ha uccisa e toccherà proprio a Imma scoprire perché la scienziata Marta Ventura, amica di Diana, è stata uccisa al Centro di Geodesia di Matera. Accompagnata dalla Bartolini, nuovo rinforzo della PG, Imma inizia ad indagare su più piste ma la verità verrà fuori casualmente quando scopriremo che non era proprio come si pensava all’inizio.

Intanto, in procura gli animi sono in subbuglio, Diana è sconvolta per la morte dell’amica mentre l’unico chiodo fisso di Imma sembra essere Calogiuri. La bella rossa è convinta che il suo pupillo tradisca Jessica con la nuova arrivata e gli fa una paternale, forse è la gelosia che la fa parlare? Samuel nel frattempo torna a Matera per Valentina e scopre di avere un rivale, Gabriele. Pietro si gode il suo momento felice, ma quanto durerà?

Il finale di Imma Tataranni 2 va in scena domani sera, il 9 novembre, su Rai1 con la puntata dal titolo “Un mondo migliore di questo”, Imma indaga su uno strano furto in casa di un’amica di sua suocera ma la refurtiva ricompare pochi giorni dopo mentre un uomo, Ulisse Delillo, viene trovato morto nel suo laboratorio artigianale. I due casi sono collegati e solo Imma sarà in grado di trovare il nesso.

"Lo troveremo l'assassino di Marta?"

"Imma Tataranni – Sostituto procuratore" STASERA 8 novembre alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay #ImmaTataranni2 pic.twitter.com/TPjUmxCyXf — Rai1 (@RaiUno) November 8, 2021

Nel frattempo un atto di coraggio, che si rivela decisivo nel processo a Romaniello, costringe Samuel a lasciare Matera, fatto di cui Valentina incolpa la madre. Per lui le ore sembrano contate visto che Imma ha le prove per condannarlo ma qualcuno proverà a fermarla e vendicarsi usando Calogiuri, come finirà per Imma?