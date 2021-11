Fedez alle elezioni? Il rapper non ha ancora rilasciato dichiarazioni, ma le prime note stampa parlano di un misterioso dominio inequivocabile: fedezelezioni2023.it. I fan si sono scatenati per l’ennesima novità di Federico Lucia dopo l’annuncio dell’album Disumano.

Fedez alle elezioni?

Il sito Fedez Elezioni è attualmente attivo ma vuoto, e il dominio è stato acquistato dalla società ZDF, la stessa con sede a Rozzano (Milano) e direttamente collegata al rapper e marito di Chiara Ferragni. Per il momento la voce di Bella Storia ha solamente dichiarato che venerdì arriveranno novità dal suo profilo. Solamente ieri il rapper e imprenditore era ospite del podcast Breaking Italy di Alessandro Masala, youtuber noto anche come Shooter Hates You.

Il presunto ingresso di Fedez in politica, per alcuni, è una novità attesa: negli anni Federico Lucia si è spesso esposto sui grandi temi della politica, con ripetute prese di posizione contro il centrodestra e contro le discriminazioni, anche su temi oltremodo delicati come l’omicidio di Stefano Cucchi e le accese discussioni contro Lega e Fratelli d’Italia sul DDL Zan.

La conferma del manager della ZDF

Adnkronos è riuscita a contattare il manager della ZDF, che ha dichiarato: “Dalla società Zdf mi è arrivata via mail una richiesta di attivare questo dominio in data odierna”. La conferma dalla società è dunque ufficiale, tutto il resto è avvolto nel mistero. Non è dato sapere, ad esempio, se Fedez si candiderà insieme a qualche partito né in quale circostanza sia nata l’idea.

In questi giorni Fedez è impegnato a promuovere la serie TV The Ferragnez e sta ancora rispondendo alle polemiche per il video ufficiale del singolo Morire Morire, che mette in evidenza diverse cause che il rapper ha sempre sostenuto.

Le notizie sul Fedez alle elezioni nel 2023, per il momento, si fermano sul dominio registrato e sulla conferma della ZDF.