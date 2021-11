La sindaca Uberti contro Fedez per il video di Morire Morire. Il rapper milanese ha da poco annunciato il nuovo album Disumano dal quale ha estratto l’ultimo singolo Morire Morire, accompagnato da un video che è un po’ la versione italiana di This Is America di Childish Gambino. Federico Lucia, infatti, viene aggredito dai fascisti e subito dopo un uomo con una fascia tricolore entra in scena e urina sul suo corpo inerme. La lettura è semplice: secondo il video alcuni sindaci sono compiacenti con la violenza neofascista e con i disordini della destra extraparlamentare.

La sindaca Uberti contro Fedez

Per questo Katia Uberti, sindaca di Paese nel trevigiano, ha pubblicato un post in cui si rivolge direttamente a Fedez per dissentire dal messaggio lanciato nel videoclip. Ecco le parole della sindaca Uberti contro Fedez.

“Caro Fedez,

noi Sindaci rappresentiamo i cittadini delle nostre comunità a prescindere dalla parte politica con la quale ci siamo candidati, rappresentiamo le istituzioni di questo Paese che sono espressione di libertà e democrazia. Indossiamo la fascia tricolore con orgoglio, con rispetto, con responsabilità. E tu che fai? Offendi tutte quelle persone che si dedicano al servizio delle piccole o delle grandi comunità! Ma quello che è ancor più grave è che ormai ci si senta legittimati a calpestare ogni cosa, mi chiedo che tipo di messaggio stiamo consegnando alle future generazioni“.

“A prescindere dalla parte politica con la quale ci siamo candidati” è una precisazione necessaria, in quanto Katia Uberti è stata eletta nel 2019 con il centrodestra, fazione politica contro la quale Fedez si è spesso scontrato e direttamente e indirettamente, specialmente nel dibattito sulla ddl Zan, sui vaccini e sui tanti altri argomenti che dividono il pensiero politico.

La risposta di Fedez

Nelle storie di Instagram Fedez ha risposto inizialmente alle parole di Dagospia riportate da Libero, secondo le quali il rapper si sentirebbe Gesù Cristo. Il quotidiano Libero, inoltre, nel titolo ha parlato di “immagini terrificanti”. Federico Lucia ha ironizzato con la frase: “La recensione più bella che abbia mai ricevuto”.

In una storia postata nelle ultime ore, invece, Fedez risponde direttamente a Katia Uberti postando il titolo dell’articolo uscito questa mattina sul Gazzettino: “Video choc di Fedez, il sindaco Uberti: ‘Inaccettabile, ci offende tutti'”. Fedez risponde: “Ehm… sì, l’idea era proprio quella“.

La polemica della sindaca Uberti contro Fedez potrebbe continuare, conoscendo i tempi in cui si protraggono i dissing di Federico Lucia sui social.