La première di Yellowstone 4, accompagnata dal primo trailer della nuova serie prequel 1883, ha riportato i Dutton in tv dopo un’attesa lunga oltre un anno a causa della pandemia.

I primi due episodi di Yellowstone 4, trasmessi da Paramount Network negli Stati Uniti la scorsa domenica, hanno risposto alle tante domande lasciate dal finale della terza stagione, in cui tutti gli eredi Dutton sembravano finiti sotto il fuoco incrociato di attentati di natura ignota.

Attenzione Spoiler!

Yellowstone 4 riprende esattamente da dove la trama si era interrotta, ovvero con il patriarca John (Kevin Costner) sanguinante dopo un colpo d’arma da fuoco, sua figlia Beth (Kelly Reilly) potenzialmente saltata in aria e suo figlio Kayce (Luke Grimes) vittima di una sparatoria.

Yellowstone 4 continua a far salire l’adrenalina nei primi 10 minuti circa: tutti, in un modo o nell’altro, riescono a sventare gli attentati, a chiedere aiuto o farsi soccorrere. Al termine della première di due ore non ne saranno usciti illesi, ma perlomeno sono sopravvissuti: John, sebbene fosse finito in coma, si risveglia ma deve limitare i suoi movimenti per impedire ad un un coagulo di sangue di raggiungere il cuore, Beth è viva, ma ha riportato un danno alla schiena, mentre Kayce è sopravvissuto alle ferite da arma da fuoco e intende dare la caccia agli attentatori che hanno cercato di sterminare la sua famiglia. Il clan Dutton non perde nessun altro tra i suoi membri, ma un morto c’è e si tratta di Roarke (la new entry della terza stagione Josh Holloway).

La première di Yellowstone 4, che anticipa una caccia ai nemici dei Dutton probabilmente destinata a durare per l’intera stagione, è stata l’occasione perfetta per il lancio del trailer di 1883, lo spin-off di Paramount+ che racconterà il lontano passato del clan Dutton. La nuova serie segue le vicende degli antenati della famiglia, alle prese con un viaggio a ovest attraverso le Grandi Pianure verso l’ultimo baluardo dell’America selvaggia. Il prequel è stato annunciato come un duro racconto dell’espansione occidentale, attraverso la storia di una famiglia in fuga dalla povertà per cercare un futuro migliore nella terra promessa d’America, il Montana.

Il trailer diffuso durante la première di Yellowstone 4 mostra per la prima volta il cast d’eccezione di 1883 in azione: il candidato all’Oscar Sam Elliott è nei panni di Shea Brennan, un ruvido cowboy che guida un gruppo di persone dal Texas al Montana, i vincitori del Grammy Award Tim McGraw e Faith Hill nei panni di James e Margaret Dutton, il patriarca e matriarca della famiglia Dutton, Isabel May (nei panni di Elsa, la figlia maggiore dei Dutton, il premio Oscar Billy Bob Thornton nei panni del maresciallo Jim Courtright e LaMonica Garrett nei panni del braccio destro di Brennan. 1883 debutterà in streaming su Paramount+ domenica 19 dicembre e non ha ancora una distribuzione italiana.

Per quanto riguarda Yellowstone 4, andrà in onda in prima visione in Italia su Sky Atlantic dal 14 dicembre 2021.