Al via le riprese di Màkari 2. La notizia che tutti i fan della fiction con Claudio Gioè stavano aspettando, è arrivata. Tra qualche giorno, il 19 novembre prossimo di preciso, l’attore e il resto del cast saranno di nuovo in Sicilia, e non solo a Màkari, per dare forma a quelle che dovrebbero essere tre nuove puntate che andranno in onda la prossima primavera.

Secondo i bene informati, le riprese di Màkari 2 prenderanno il via il 19 novembre e andranno avanti fino al 7 dicembre, almeno in Sicilia, dove Saverio e Piccionello accoglieranno di nuovo Suleima. Dalla sua partenza è ormai passato un anno ma sembra proprio che un nuovo progetto lavorativo adesso la riporterà in Sicilia ma non da sola bensì in compagnia del ricco capo, Teodoro Bartoli, con tutto quello che questo significa.

Sullo sfondo rimarranno i casi che Saverio sarà chiamato a risolvere con i suoi metodi strampalati. Il primo caso lo porterà fino ad Agrigento sulle tracce dell’assassino del Professor Demetrio Alù, un famoso archeologo di stanza alla Valle dei Templi. Nel secondo caso si troverà costretto a trovare l’assassino di Alberto Tirassi, simbolo della lotta alla criminalità organizzata e, infine, toccherà proprio a Teodoro morire misteriosamente.

L’uomo era impegnato in un progetto vicino a Màkari quando è stato trovato morto e così toccherà a Saverio scoprire la verità proprio quando si troverà di nuovo faccia a faccia con Sammarco, il potente sottosegretario che gli ha rovinato la vita. Come andrà a finire per Saverio? Forse il giornalista sarà costretto a perdere tutto ovvero la sua vita tranquilla in Sicilia e anche la fidanzata stretta nel dolore per la morte del suo capo?

Il cast tornerà al gran completo per i nuovi episodi che saranno prodotti ancora dal lungimirante Carlo degli Esposti.