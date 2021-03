Màkari 2 ci sarà oppure no? Si sta per chiudere il cerchio intorno alle storie del nostro amato Saverio e mentre il finale della prima stagione darà presto le risposte che attendiamo, gli ultimi minuti potrebbero gettare le basi di quella che potrebbe essere la trama della seconda, non ancora annunciata ufficialmente. Se Màkari 2 ci sarà o meno lo scopriremo ufficialmente solo nelle prossime ore o, magari, nei prossimi giorni, ma l’unica cosa certa è che ci sono tutte le carte in tavola per mettere insieme un seguito per la fiction con Claudio Gioè e non solo per i punti che rimarranno in sospeso nella trama ma anche per gli ascolti record che in queste settimana Saverio e i suoi continuano a macinare.

Come noto, infatti, Màkari prende spunto dai libri di Gaetano Savatteri, e se la prima puntata si è ispirata a I colpevoli sono matti e Il fatto viene dopo; la seconda a La regola dello svantaggio; la terza a È solo un gioco; la quarta da La Fabbrica delle Stelle. Lo stesso Savatteri ha spiegato: “Mi piace pensare che finalmente si veicoli l’immagine di una Sicilia differente. Quella di siciliani a cui non per forza, piacciono i cannoli, quella di una Sicilia dolce amara, dove accanto all’immobilismo, c’è tanta forza dinamica”.

Questo è solo un altro punto di forza della serie di Rai1 che non potrà far altro che promuoverla per una seconda stagione alla luce di tutti questi pro e pochi contro. Ma cosa succederà nel finale della prima stagione di questa sera? Saverio è chiamato ad occuparsi di una giovane che poi verrà trovata morta nonostante la sua presenza. Nell’episodio dal titolo La fabbrica delle stelle, Suleima ha ottenuto il lavoro a Milano e si prepara a partire ma non prima di aver rivelato qualcosa di importante a Saverio che, intanto, viene assunto dalla ricca Flaminia De Simone per fare da press agent al film di sua sorella Gea, regista e produttrice.

Il film partecipa a un importante festival siciliano e Saverio deve partire subito, insieme a Piccionello, ma presto scoprirà di essere sul posto per occuparsi del violento fidanzato, Alo Pereira, di Gea. Saverio però fallisce il suo compito di guardia del corpo: una mattina Gea De Simone viene trovata morta, assassinata e a quel punto lo scrittore non può andare via senza aver risolto il caso.