Da due anni e mezzo ormai stiamo aspettando Stranger Things 4 e oggi i fan hanno goduto di un nuovo colpo al cuore. Nessuna data di messa in onda e niente annunci ufficiali solo un nuovo trailer, il primo che mostra i protagonisti e una serie di scene inedite, che parla di vacanze di primavera con il botto tra rapimenti e pistole. Questo è quello che ci aspetta?

In molti sono convinti che la primavera sia troppo lontana e che il trailer anticipi l’uscita di Stranger Things 4 di un mese o poco meno, ma sarà davvero questione di settimane? Quello che sappiamo è che la stagione 4 dell’amata serie di fantascienza arriverà ad un certo punto nel 2022 (speriamo non la prossima primavera) e che il cast tornerà al gran completo.

Il nuovo trailer di Stranger Things 4 è stato dato un assaggio di ciò che verrà rinunciando ai misteri e al silenzio dei mesi scorsi. Undici è in California, ha iniziato una nuova vita, frequenta la scuola e racconta qualche bugia al suo amore lontano, Mike, assaporando il momento in cui potranno ritrovarsi, le vacanze di primavera.

Ecco il trailer di Stranger Things 4:

Proprio a quel punto l’atmosfera e i toni del video cambiano e una serie di scene mettono insieme l’azione che contraddistingue da sempre la serie tra rapimenti, salvataggi e villain di stagione, ma quando andranno in onda i nuovi episodi della serie e quando sbarcherà Stranger Things 4 su Netflix? Il video non rivela indizi a riguardo e nemmeno annunci ufficiali se non queste fantomatiche vacanze di primavera che metteranno insieme i ragazzi rimasti a Hawkins con quelli che si sono trasferiti in California, Undici e i Byers. Il resto lo scopriremo solo nelle prossime settimane, sperando che i trailer si moltiplichino così come gli spoiler.