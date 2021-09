Come parte dell’evento Netflix Tudum, oggi la piattaforma ha regalato al mondo alcune notizie su Stranger Things 4 a cominciare dal fatto che la serie tornerà in onda solo nel 2022 e che per i prossimi mesi dovremo accontentarci solo di una serie di promo e immagini inedite che stuzzicheranno la nostra curiosità. Proprio oggi un nuovo trailer di Stranger Things 4 ha lanciato un’introduzione a Creel House, la nuova location al centro della narrazione dei nuovi episodi.

Chi ha seguito le news fino a questo momento sa bene che la star di A Nightmare on Elm Street, Robert Englund, interpreterà il ruolo di Victor Creel ovvero un uomo disturbato e intimidatorio che è imprigionato in un ospedale psichiatrico per un raccapricciante omicidio negli anni ’50. Le immagini ci portano a quel momento, a quando felice e in compagnia di moglie e figli ha preso possesso di una bellissima casa nuova in cui poi è avvenuto un raccapricciante omicidio.

Ecco il video del momento:

Il video ci porta poi ai giorni nostri, al momento in cui i ragazzi entrano in Creel House alla ricerca di qualcosa che possa aiutare qualcuno, forse Undici? Proprio nelle scorse ore si è parlato di Victor Creel come del presunto ‘003’ quindi ‘antenato’ del personaggio interpretato da Millie Bobby Brown, un uomo dotato di poteri psicocinetici e tra i primi soggetti cavia del Progetto MKUltra che iniziò la sperimentazione a Hawkins, nell’Indiana, nel 1953.

Ecco un piccolo video ‘indizio’ rilasciato nelle scorse ore prima dell’evento di oggi:

Sarà quello il periodo di riferimento di Stranger Things 4? Andremo davvero all’origine del male come qualcuno aveva già annunciato qualche mese fa in attesa delle prime immagini dei nuovi episodi? Queste domande troveremmo risposta solo nel 2022 quando la serie finalmente tornerà sulla piattaforma con i nuovi episodi.