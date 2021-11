Aumenta di giorno in giorno l’elenco delle strutture che hanno deciso di aderire ad un’iniziativa come quella del bonus terme 2021, stando almeno alle indicazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere su Invitalia. Dopo le dritte fornite nei giorni scorsi, con relativi chiarimenti anche sulle date che dobbiamo cerchiare in rosso, credo sia doveroso riprendere l’argomento. Ad esempio, qualche dritta relativa alla prenotazione potrebbe essere utile per tutti in attesa del click day previsto lunedì 8 novembre.

Dettagli sull’elenco delle strutture per il bonus terme su Invitalia e dettagli come prenotare

Arrivati a questo punto, dunque, occorre fermarsi un attimo e fare il punto della situazione. Ad esempio, su Invitalia possiamo prendere atto del fatto che l’elenco delle strutture propense ad aderire al progetto del bonus terme 2021 abbia ormai raggiunto le 200 unità. Tramite la mappa interattiva, potrete facilmente capire se quella geograficamente più vicina a voi rientri o meno in un discorso di questo tipo. Detto questo, diventa molto importante capire come prenotare, per essere decisamente sul pezzo.

Effettivamente, sulla prenotazione necessaria per sfruttare il bonus terme 2021 ci sono dei concetti da chiarire. Ad esempio, la dovrà essere effettuata prendendo contatti direttamente con la struttura via telefono, email o sito internet. Quest’ultima, dal canto suo, dovrà accedere alla piattaforma Invitalia per ufficializzare la vostra prenotazione e solo a quel punto si potrà rilasciare l’attestato all’utente che ne ha fatto richiesta. Ricordate che la prenotazione avrà una validità massima di 60 giorni.

Dunque, per utilizzare il bonus terme 2021, che può raggiungere un valore massimo di 200 euro, i servizi prenotati dovranno essere usufruiti entro questo termine. Dettagli apparentemente scontati per alcuni, ma che per altri clienti potrebbero fare la differenza. Senza conoscere anche questi aspetti, infatti, andremo incontro a spiacevoli sorprese su Invitalia.