Arrivano riscontri per la prima volta concreti per quanto riguarda il bonus terme 2021, in riferimento all’elenco delle strutture che hanno deciso di aderire al programma su Invitalia. Una questione calda ed interessante, in relazione ad aspetti che in parte abbiamo già trattato disponibile sul nostro magazine. Cerchiamo di fare il punto della situazione, in modo che tutti si possano far trovare pronti al momento giusto, con una piccola parantesi relativa a date e quote previste con questa particolare forma di agevolazione per gli italiani.

Esaminiamo il primo elenco di strutture per il bonus terme 2021 trapelato su Invitalia

Sostanzialmente, la novità di oggi 2 novembre riguarda la disponibilità del primo elenco di strutture per il bonus terme 2021 che è venuto a galla proprio in queste ore sul sito di Invitalia. In particolare, esiste una pagina specifica sul portale in cui potete consultare la lista in questione, con tanto di suddivisione per regione, in modo da comprendere come stiano evolvendo le cose. Il tutto, comunque, tenendo a mente almeno un paio di concetti importanti per gli italiani.

Il primo è che l’elenco verrà costantemente aggiornato fino all’8 novembre. Il termine fissato per le strutture, affinché si possa aderire alla campagna, infatti, è chiaro e consente di vedere ampliata la lista alla quale vi stiamo rimandando questo martedì. Il contributo odierno, comunque, è utile per rendersi conto se nella vostra zona ci siano già delle attività in prima linea sotto questo punto di vista. Staremo a vedere come andranno le cose nei prossimi giorni per il pubblico interessato.

Insomma, iniziate a valutare con molta attenzione il primo elenco di strutture per il bonus terme 2021 disponibile su Invitalia, in attesa che si aggiungano altri esercizi commerciali nei pressi della vostra residenza. Notato qualcosa di interessante oggi?