Ci eravamo appena abituati alla novità di Beautiful James, ed ecco l’annuncio del nuovo singolo dei Placebo. In un primo momento qualcuno ha pensato che nel nuovo post la band di Brian Molko avrebbe annunciato l’attesissimo nuovo album, ma si dovrà ancora aspettare. Il 9 novembre 2021 sarà il turno di Surrounded By Spies, secondo inedito che anticipa la prossima release che sarà il seguito ideale di Loud Like Love (2013).

Con Beautiful James abbiamo ritrovato lo stile più maturo e atmosferico che i Placebo hanno adottato dai tempi di Battle For The Sun (2009), disco di rottura dopo Meds (2006) nonché prima opera del duo Molko-Stefan Olsdal dopo l’uscita di scena del batterista Steve Hewitt e l’ingresso di Steve Forrest. I punteruoli alternative-rock, il glam androgino e i riferimenti al post-punk sono stati sorpassati per accogliere nuove influenze e nuove intensità. Alle chitarre distorte è stato affiancato il sintetizzatore, la teenage angst di Brian Molko ha ceduto il posto a un approccio più spirituale e maturo.

Resta l’attitudine punk, ma la troviamo incastonata in una dimensione più eterea. Dopo Loud Like Love abbiamo scoperto il singolo Jesus’ Son (2016), e da quel momento c’è stato il silenzio. Fino a Beautiful James, un glorioso ritorno che oggi viene bissato con l’annuncio di Surrounded By Spies. Di un nuovo album probabilmente si parlerà nel 2022, anche se Brian aveva riferito a NME che il disco era già pronto prima della pandemia, ma una serie di circostanze ne ha impedito l’uscita.

Oggi i Placebo sono rimasti in due, Brian Molko e Stefan Olsdal, entrambi cuore pulsante della band sin dalle origini. Le aspettative sono tante, e con il nuovo singolo dei Placebo potremmo veramente scoprire il loro mondo ritrovato dopo quasi 10 anni di silenzio discografico, uscite di scena e misteri. Il nuovo singolo dei Placebo è già disponibile in pre-save.