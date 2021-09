Beautiful James dei Placebo è arrivato, finalmente, e non ha deluso le aspettative. Queste ultime sono cambiate dai tempi di Battle For The Sun (2009), il disco in cui Brian Molko e Stefan Olsdal avevano accolto in famiglia il belloccio Steve Forrest dopo l’uscita di scena di Steve Hewitt, storico batterista che ha testimoniato l’esplosione mainstream della band britannica. Con Forrest hanno lanciato anche Loud Like Love (2013), confermando la loro virata più vicina al pop d’autore e un po’ più lontana dal glamour alternative dei tempi di Black Market Music (2000), Sleeping With Ghosts (2003) e prima ancora di Without You I’m Nothing (1998).

Aspettative, dicevamo, che sono continuate con Loud Like Love, probabilmente il disco più intenso di Molko e soci. Oggi i Placebo sono tornati dopo quasi 10 anni di silenzio, ad eccezione del singolo Jesus’ Son uscito nel 2016 a completare la raccolta A Place For Us To Dream e l’EP Life’s What You Make It. Ora, sempre quelle maledette aspettative, sono rimaste le stesse a cui la band britannica ci ha abituati da Battle For The Sun.

Beautiful James ha sì le chitarre distorte, ha sì la voce inconfondibile di Brian Molko – che ha anche esteso leggermente il suo range, consideriamolo – e ha anche il sintetizzatore, oramai un must-have per i Placebo che lo impiegano con note essenziali ma che, senza le quali, il mood del pezzo sarebbe impercettibile. La domanda è: ci sarà un nuovo album? Sì, ci sarà, ma ancora non si hanno notizie.

Con Beautiful James dei Placebo abbiamo un racconto sulla paura delle diversità, sugli abusi online, e un attacco stilettato contro i conservatori. Brian dice: “Se li irriterà, allora va bene così”, e aggiunge: “Non voglio dirvi come sentirvi. Ogni ascoltatore troverà la propria storia”. Un’empatia, quella del testo, che si colloca in espressioni come “I don’t want to wake you” e “Everybody lies”, il tutto su un impianto di rock sostenuto.

Testo

Bring me back to life

Never let me go

Your troubles and your strife

I saw them

Take me by the hand

As we cross through battlefields

Nobody understands

‘Cause there’s nobody at the wheel Beautiful James

I don’t want to wake you

Beautiful James

I don’t want to wake you Everybody lies

One hundred times a day

The silence in your eyes

Is far too rare to give away

And it’s exactly why I stay Beautiful James

I don’t want to wake you

Beautiful James

I don’t want to wake you I don’t want to wake you

Beautiful James

Don’t want to wake you I don’t want to wake you

Don’t want to wake you

Beautiful James

Don’t want to wake you

I don’t want to wake you Though I may have to

I may have to

I may have to Beautiful James

I don’t wanna wake you

Don’t wanna wake you

Beautiful James

Don’t wanna wake you

I don’t wanna wake you

Don’t wanna wake you

Beautiful James

Don’t wanna wake you

I don’t wanna wake you

Traduzione