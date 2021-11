Arrivano in queste ore nuove offerte in ottica Black Friday 2021 con MediaWorld, in relazione ad una campagna che è già stata attivata, in attesa dell’appuntamento in programma il 26 novembre. Dopo le informazioni che abbiamo fornito nei giorni scorsi, con il lancio di promozioni nello store online, ho ritenuto doveroso completare il discorso. Fermo restando che la lista sia per forza di cose in costante aggiornamento. Insomma, siamo tornati agli standard del 2019, prima che la pandemia entrasse in gioco condizionando anche queste dinamiche.

Focus sul gaming con le offerte Black Friday 2021 di MediaWorld ad inizio novembre

Detto questo, quali sono le offerte che possiamo prendere in considerazione in ambito gaming? Effettivamente, le promozioni Black Friday 2021 di MediaWorld che sono state lanciate e che risultano disponibili oggi 4 novembre riguardano diversi ambiti. Inutile dire che non si parli di PlayStation 5. La console di Sony merita un discorso a parte, considerando il fatto che con questo prodotto sarà possibile procedere all’ordine con prezzo di listino solo attraverso restock che durerenno pochi istanti prima del sold out. Cercate di stare sempre sul pezzo sotto questo punto di vista.

Per quanto riguarda le offerte attualmente disponibili, abbiamo LOGITECH G332 STEREO HEADSET a poco meno di 30 euro, con sconto del 50% rispetto al prezzo solitamente proposto da Apple. Occhio anche a TRUST GXT1180RW 4-IN-1 BUNDLE IT, anche qui con sconto significativo che ci porta a circa 30 euro. Coi monitor, poi, abbiamo un risparmio pari a poco meno di 100 euro con SAMSUNG ODISSEY G5 C27G55T, essendo ora disponibile a 249 euro.

Andando avanti nella campagna online di MediaWorld per il Black Friday 2021, abbiamo uno sconto di oltre 200 euro con MSI KATANA GF66 11UC-087IT 15.6” Intel Core, ora disponibile a 1.149 euro. Infine, c’è AROZZI Enzo Gaming Chair a meno di 100 euro che può fare la differenza.