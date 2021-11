Esattamente come nel caso di Euronics, anche le offerte Black Friday MediaWorld arrivano in anticipo ovvero da oggi 1 novembre. Nonostante la ricorrenza con il venerdì nero dello shopping sia fissata per il 26 novembre, da questa giornata e fino al prossimo 10 novembre sarà possibile risparmiare su un numero impressionante di prodotti, di diverse categorie merceologiche. Gli sconti che andremo ad esaminare in questo approfondimento sono attivi online e nei negozi fisici, sempre tenendo conto delle scorte a disposizione della catena.

Il bello delle primissime offerte Black Friday MediaWorld 2021 è senz’altro il fatto che queste coinvolgono le tipologie di prodotti più disparati: dagli smartphone Android agli iPhone, dai grandi ai piccoli elettrodomestici, i notebook e ancora gli accessori. Il risparmio è garantito qualunque sia la propria esigenza di acquisto in questi primi giorni del mese di novembre,

Qualche esempio delle promozioni attive da sole poche ore: per gli smartphone Samsung, c’è il top di gamma Galaxy S21 da 128 GB in Phantom Grey che costa ora 669 euro anziché 879 euro ma anche il validissimo Galaxy S20 FE proposto in Cloud Navy venduto a 499 euro anziché 669 euro. Come già accennato, il risparmio viene garantito anche su molti melafonini Apple, fatta eccezione solo per gli iPhone 13 appena lanciati. In pratica è possibile accaparrarsi un iPhone 12 Pro da 256 GB in Grafite a 999 euro anziché a 1189 euro e un iPhone 12 Mini da 64 GB a 649 euro invece di 719 euro.

In un periodo in cui per le prime conseguenze dello switch off in molti hanno la necessità di acquistare un televisore, non potevano mancare neanche le TV in promozione tra le offerte Black Friday MediaWorld. Una Xiaomi Led P1 da 32 pollici costa ora solo 199 euro e non più 279 euro. Ancora, per una Samsung QLED da 55 pollici si spenderanno adesso 699 euro e non più 1049 euro. Anche un TV OLED LG 4K modello 55A16LA 2021 è ora messo a disposizione a 1099 euro invece di 1499 euro.

Le offerte Black Friday MediaWorld continueranno senza dubbio fino a fine mese. L’anteprima fornita oggi è solo un primo assaggio degli sconti proposti dalla catena nelle prossime settimane.