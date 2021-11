Arrivano segnali interessanti sull’aggiornamento relativo a One UI 4.0 per i Samsung Galaxy compatibili con il pacchetto software, soprattutto in relazione ad una specifica funzione come Good Lock. Si tratta di un’applicazione che consentirà a tutti di personalizzare il proprio device a livelli mai visti, in attesa di ulteriori passi in avanti con lo sviluppo dell’interfaccia dopo le notizie riportate nei giorni scorsi. Cerchiamo di capire in quale direzione stiamo andando anche sotto questo punto di vista ad inizio novembre.

Sta cambiando Good Lock per i Samsung Galaxy compatibili con One UI 4.0

Cosa sappiamo al momento? Secondo l’ultimo report di SamMobile, i beta tester hanno avuto accesso a Good Lock sulla serie dei Samsung Galaxy S21 con One UI 4.0 beta dal momento in cui è stato lanciato il programma in questione. Allo stesso tempo, però, fino ad oggi non tutti i moduli Good Lock sono stati supportati. Allo stesso tempo, era stato detto che l’elenco dei moduli supportati non sarebbe stato esteso durante il periodo di beta testing. Qualcosa è cambiato, al punto che Samsung pare abbia fatto un passo indietro sotto questo punto di vista.

Frammentarie le informazioni raccolte fino a questo momento, considerando il fatto che, a proposito di Good Lock, l’ultimo aggiornamento alla versione 2.1.02.2 afferma di risolvere i problemi della GUI con One UI 4.0. Tuttavia, il bollettino venuto a galla in queste ore non entra nello specifico. Su SamMobile, nella sezione APK, è possibile procedere con il download di questo aggiornamento, ma dobbiamo ricordarci che la piattaforma Good Lock risulti limitata ad un gruppo limitato di mercati in cui i Samsung Galaxy sono commercializzati.

Vedremo nei prossimi giorni se verranno a galla ulteriori novità con l’aggiornamento One UI 4.0, auspicando che ci sia una normale evoluzione per i Samsung Galaxy anche sotto questo punto di vista.