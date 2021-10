Si avvicina la versione stabile della One UI 4.0 a bordo dei Samsung Galaxy S21. Dopo essere stata rilasciata nei giorni scorsi la beta 3 (build che ricordiamo essere stata implementata sulla base di Android 12 in versione definitiva), dalla Corea del Sud fanno adesso sapere che il produttore asiatico ha concluso la selezione dei partecipanti al programma beta.

La notizia è stata diffusa dal Beta Operation Manager dell’OEM, che ha interagito con gli appassionati sulla relativa community. In risposta ad un utente che chiedeva di potersi arruolare al programma beta, il dirigente ha fatto sapere che il recruiting è stato concluso, e che adesso non restava altro che aspettare il rilascio della One UI 4.0 in versione stabile. Il colosso di Seul aveva annunciato che la nuova interfaccia proprietaria basata su Android 12 in release finale sarebbe potuta arrivare entro il mese di dicembre di quest’anno. Il fatto che il programma beta non accetti più partecipanti vuol dire che non ci sono stati intoppi, e che il colosso di Seul potrebbe riuscire a mantenere la promessa, rilasciando la One UI 4.0 in versione finale a bordo dei Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra entro dicembre. Facciamo presente che la One UI 4.0 in versione stabile potrebbe essere rilasciata in questi giorni anche in altri Paesi.

Il delegato del colosso di Seul ha anche fatto sapere che è in arrivo un programma beta anche per i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 (equipaggiati, al lancio, con la One UI 3.1). I dispositivo pieghevoli di ultima generazione, nella migliore delle ipotesi, potrebbero ricevere la One UI 4.0 in versione finale tra gennaio e febbraio prossimo, ricalcando un po’ la scia dei portandiera Samsung Galaxy S21. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.